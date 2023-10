Eine Projektion beim Festival of Lights 2023 am Bebelplatz in Berlin-Mitte.

Lichterfest Festival of Lights 2023 in Berlin: Das sind die Highlights

Beim Festival of Lights 2023 in Berlin sind insgesamt 85 Lichtkunstwerke zu sehen

Das Lichter-Festival findet ab heute bis zum 15. Oktober täglich in der Zeit von 19 bis 23 Uhr statt

Termin, Tour, Karte, Liste der Gebäude: Hier finden Sie alle Infos

Berlin. Das „Festival of Lights“ 2023 findet vom 6. bis 15. Oktober in Berlin statt. Dabei werden Berliner Wahrzeichen, Sehenswürdigkeiten, geschichtsträchtige Gebäude und prominente Plätze in den Abendstunden angestrahlt. Der Eintritt ist frei. Das Motto der diesjährigen Auflage lautet "Colours of Life". Die Illuminationen sind während des Festivals täglich in der Zeit von 19 bis 23 Uhr zu sehen.

"Mit unserem Motto möchten wir nicht nur auf verschiedene Kunstformen und Variationen der Lichtkunst aufmerksam machen, sondern legen besonderen Fokus auf Werte, wie Einzigartigkeit, Würde, Respekt und Akzeptanz", heißt es auf der Website der Macher.

Von Berlins Regierendem Bürgermeister Kai Wegner (CDU) heißt es zu dem Event: "Das Festival of Lights gehört zu den Höhepunkten im herbstlichen Berlin. Es ist nicht nur ein tolles Ereignis für die Berlinerinnen und Berliner, es begeistert auch immer mehr Gäste aus dem In- und Ausland. Es steht für Kreativität, Kunst und Inspiration, für Weltoffenheit und Vielfalt - für all das also, was auch Berlin als Ganzes auszeichnet und international so attraktiv macht."

Trotz der Energiesparmaßnahmen findet das «Festival of Lights» in Berlin statt - allerdings in reduzierter Form.

"Freedom" steht auf dem Brandenburger Tor. Foto: Fabian Sommer/dpa

Knallfarben am Brandenburger Tor. Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Farbenprächtig erstrahlt auch die Humboldt-Universität. Foto: Fabian Sommer/dpa

Zahlreiche Menschen schauen sich beim Festival of Lights die Illumination auf der Fassade vom Schloss Charlottenburg an. Foto: Sabrina Szameitat/dpa



Regenbogen-Illumination auf der Fassade vom Schloss Charlottenburg. Foto: Sabrina Szameitat/dpa

Das Schloss Charlottenburg in Pop-Farben illuminiert... Foto: Paul Zinken / dpa

...und mit viel Fantasie. Foto: Paul Zinken / dpa

Schloss Charlottenburg beim Probeleuchten am 6. Oktober 2022. Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Lichteffekte am Potsdamer Platz. Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services



Radfahren unterm Lichterbogen am Potsdamer Platz. Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Festival of Lights 2023 in Berlin: Das ist das Programm

Das genaue Programm der diesjährigen Auflage des Festivals ist auf der Programm-Seite des Veranstalters veröffentlicht worden. Mit dabei sind wie in den Jahren zuvor das Brandenburger Tor, der Berliner Fernsehturm, der Berliner Dom und der Bebelplatz. Insgesamt sind 42 Schauplätze und über 85 Lichtkunstwerke und Shows zu sehen. Die Locations, Kunstwerke und Shows in der Übersicht:

Fernsehturm: Sechs Künstlerinnen und Künstler aus sechs Ländern präsentieren hier eine vielfältige Show. Zudem fliegt Bibi Blocksberg den Fernsehturm hinauf. Außerdem wird der Berliner Bär im XXL-Format gezeigt.

Sechs Künstlerinnen und Künstler aus sechs Ländern präsentieren hier eine vielfältige Show. Zudem fliegt Bibi Blocksberg den Fernsehturm hinauf. Außerdem wird der Berliner Bär im XXL-Format gezeigt. S-Bahnhof Hackescher Markt: Mit einem Panoramamotiv werden die S-Bahn-Bögen künstlerisch inszeniert, erstmalig auch mit einem Videofenster und bewegten Mapping-Effekten.

Mit einem Panoramamotiv werden die S-Bahn-Bögen künstlerisch inszeniert, erstmalig auch mit einem Videofenster und bewegten Mapping-Effekten. Nikolaiviertel: In eine Welt wie in den "Harry Potter"-Filmen entführt in diesem Jahr das Berliner Nikolaiviertel – mit einer zauberhaften Videoprojektion neben dem Roten Rathaus sowie der magischen Premieren-Installation "Swings in the Clouds" der Künstlergruppe Scuderia Zagreb im kleinen Park an der Rückseite der Nikolaikirche.

In eine Welt wie in den "Harry Potter"-Filmen entführt in diesem Jahr das Berliner Nikolaiviertel – mit einer zauberhaften Videoprojektion neben dem Roten Rathaus sowie der magischen Premieren-Installation "Swings in the Clouds" der Künstlergruppe Scuderia Zagreb im kleinen Park an der Rückseite der Nikolaikirche. Marx-Engels-Forum: Das Berliner Künstlerkollektiv RE:SORB wird mit der Installation "Lumisphere" diesen geschichtsträchtigen Platz spektakulär interpretieren

Das Berliner Künstlerkollektiv RE:SORB wird mit der Installation "Lumisphere" diesen geschichtsträchtigen Platz spektakulär interpretieren Berliner Schloss/Humboldt Forum: Auf der Nordfassade erscheinen Farben, Formen und Worte. Die Videoshow "un_endlich. Leben mit dem Tod" gibt einen Einblick in die Sonderausstellung, die noch bis zum 26. November im Humboldt Forum besucht werden kann.

Die Illumination am Berliner Dom beim Festival of Lights 2023.

Foto: Fabian Sommer/dpa

Berliner Dom: 10 Künstlerinnen und Künstler mit und ohne Behinderung zeigen ihre Werke auf dem historischen Gebäude und geben damit tiefe emotionale Einblicke in ihre sehr unterschiedlichen Lebenswelten

10 Künstlerinnen und Künstler mit und ohne Behinderung zeigen ihre Werke auf dem historischen Gebäude und geben damit tiefe emotionale Einblicke in ihre sehr unterschiedlichen Lebenswelten Bebelplatz: Der gesamte Platz erstrahlt auch in diesem Jahr in einer 180-Grad-Inszenierung zum Festival-Motto "Colours of Life". Die St. Hedwig-Kathedrale, die Juristische Fakultät und die Staatsoper sind in dieses Ensemble mit farbenprächtigen Architektur-Inszenierungen eingebunden. Auf dem Hotel de Rome zeigen drei Künstlerinnen aus Deutschland und Polen Ihre Videokunstwerke.

Der gesamte Platz erstrahlt auch in diesem Jahr in einer 180-Grad-Inszenierung zum Festival-Motto "Colours of Life". Die St. Hedwig-Kathedrale, die Juristische Fakultät und die Staatsoper sind in dieses Ensemble mit farbenprächtigen Architektur-Inszenierungen eingebunden. Auf dem Hotel de Rome zeigen drei Künstlerinnen aus Deutschland und Polen Ihre Videokunstwerke. Brandenburger Tor: Auf dem berühmtesten der Berliner Wahrzeichen präsentiert das Festival of Lights in diesem Jahr eine 3D-Videomapping-Show von vier Künstlerstudios aus vier verschiedenen Ländern.

Projektionen auf den Hochhäusern am Potsdamer Platz.

Foto: Fabian Sommer/dpa

Potsdamer Platz: Geplant sind großflächige Projektionen auf den imposanten Hochhäusern, ein leuchtendes rotes Mohnblumen-Meer in der Alten Potsdamer Straße, einen Schwarzlichttunnel am Haus Huth, den illuminierten Fontane-Platz, überdimensionale Fabelwesen in der neuen Erlebnis- und Entertainment Destination The Playce, eine glitzernde Varian-Fry-Straße, die monumentale Lichtinstallation "Together" auf dem Marlene-Dietrich-Platz, sowie als eine weitere Premiere die "Fantasy"-Wassershow auf dem Piano-See

Geplant sind großflächige Projektionen auf den imposanten Hochhäusern, ein leuchtendes rotes Mohnblumen-Meer in der Alten Potsdamer Straße, einen Schwarzlichttunnel am Haus Huth, den illuminierten Fontane-Platz, überdimensionale Fabelwesen in der neuen Erlebnis- und Entertainment Destination The Playce, eine glitzernde Varian-Fry-Straße, die monumentale Lichtinstallation "Together" auf dem Marlene-Dietrich-Platz, sowie als eine weitere Premiere die "Fantasy"-Wassershow auf dem Piano-See Siegessäule: Unter dem Motto "A Place Where Everyone Belongs" wird hier ein leuchtendes Zeichen für Respekt und Toleranz und gegen Diskriminierung und Rassismus gesetzt.

Unter dem Motto "A Place Where Everyone Belongs" wird hier ein leuchtendes Zeichen für Respekt und Toleranz und gegen Diskriminierung und Rassismus gesetzt. Schloss Charlottenburg: Besucher können sich hier auf zwei spektakuläre 3-D-Videomappings freuen. Und auf zauberhafte Kunst von ganz jungen Nachwuchskünstlern: Der Kleinste ist zwei Jahre alt und gehört zu einer Gruppe von Kindern, die auf dem Schloss Charlottenburg mit Zeichnungen ihre Ideen von Vielfalt als Projektion zeigen.

Besucher können sich hier auf zwei spektakuläre 3-D-Videomappings freuen. Und auf zauberhafte Kunst von ganz jungen Nachwuchskünstlern: Der Kleinste ist zwei Jahre alt und gehört zu einer Gruppe von Kindern, die auf dem Schloss Charlottenburg mit Zeichnungen ihre Ideen von Vielfalt als Projektion zeigen. Oberbaumbrücke: Ein geschichtsträchtiges Ereignis wird in diesem Jahr auf der Südseite der Oberbaumbrücke zu sehen sein: 2023 ist der 50. Geburtstag des Hip-Hop. Eine außergewöhnliche Projektionsshow zeigt legendäre Künstlerinnen und Künstler des Hip-Hop

Ein geschichtsträchtiges Ereignis wird in diesem Jahr auf der Südseite der Oberbaumbrücke zu sehen sein: 2023 ist der 50. Geburtstag des Hip-Hop. Eine außergewöhnliche Projektionsshow zeigt legendäre Künstlerinnen und Künstler des Hip-Hop Weitere Inszenierungen: Rathaus Pankow, Tempelhofer Hafen, LIO Shoppingcenter, Weberwiese, Stadtpark Lichtenberg

Festival of Lights 2023 in Berlin: Karte zeigt alle Illuminationen

Hier gelangen Sie direkt auf die Google Map mit allen Locations beim Festival of Lights 2023 in Berlin.

"Lightseeing" beim Festival of Lights: Termine & Touren

Viele Illuminationen im Berliner Zentrum können bei einem Stadtspaziergang entdeckt werden. Zudem gibt es organisierte Touren zu Fuß, mit einem Fahrradtaxi, mit dem Bus, mit dem Schiff oder mit einer Elektro-Droschke. Eine Busfahrt ab Alexanderplatz mit drei Fotostopps kostet zum Beispiel 29 Euro pro Person. Eine geführte Walking Tour kostet 20 Euro pro Person. Eine Übersicht mit allen "Lightseeing"-Angeboten findet sich hier.