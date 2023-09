Festival of Lights 2023 in Berlin: Alle Infos zum Lichtspektakel

Beim Festival of Lights in Berlin sind 2023 insgesamt 85 Lichtkunstwerke zu sehen

Berlin. Das „Festival of Lights“ 2023 findet vom 6. bis 15. Oktober in Berlin statt. Dabei werden Berliner Wahrzeichen, Sehenswürdigkeiten, geschichtsträchtige Gebäude und prominente Plätze in den Abendstunden angestrahlt. Der Eintritt ist frei. Das Motto der diesjährigen Auflage lautet "Colours of Life". Die Illuminationen sind während des Festivals täglich in der Zeit von 19 bis 23 Uhr zu sehen.

"Mit unserem Motto möchten wir nicht nur auf verschiedene Kunstformen und Variationen der Lichtkunst aufmerksam machen, sondern legen besonderen Fokus auf Werte, wie Einzigartigkeit, Würde, Respekt und Akzeptanz", heißt es auf der Website der Macher.

Von Berlins Regierendem Bürgermeister Kai Wegner (CDU) heißt es zu dem Event: "Das Festival of Lights gehört zu den Höhepunkten im herbstlichen Berlin. Es ist nicht nur ein tolles Ereignis für die Berlinerinnen und Berliner, es begeistert auch immer mehr Gäste aus dem In- und Ausland. Es steht für Kreativität, Kunst und Inspiration, für Weltoffenheit und Vielfalt - für all das also, was auch Berlin als Ganzes auszeichnet und international so attraktiv macht."

Trotz der Energiesparmaßnahmen findet das «Festival of Lights» in Berlin statt - allerdings in reduzierter Form. Foto: Fabian Sommer/dpa

"Freedom" steht auf dem Brandenburger Tor. Foto: Fabian Sommer/dpa

Knallfarben am Brandenburger Tor. Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Farbenprächtig erstrahlt auch die Humboldt-Universität. Foto: Fabian Sommer/dpa

Zahlreiche Menschen schauen sich beim Festival of Lights die Illumination auf der Fassade vom Schloss Charlottenburg an. Foto: Sabrina Szameitat/dpa



Regenbogen-Illumination auf der Fassade vom Schloss Charlottenburg. Foto: Sabrina Szameitat/dpa

Das Schloss Charlottenburg in Pop-Farben illuminiert... Foto: Paul Zinken / dpa

...und mit viel Fantasie. Foto: Paul Zinken / dpa

Schloss Charlottenburg beim Probeleuchten am 6. Oktober 2022. Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Lichteffekte am Potsdamer Platz. Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services



Radfahren unterm Lichterbogen am Potsdamer Platz. Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Festival of Lights 2023 in Berlin: Das ist das Programm

Das genaue Programm der diesjährigen Auflage des Festivals ist auf der Programm-Seite des Veranstalters veröffentlicht worden. Mit dabei sind wie in den Jahren zuvor das Brandenburger Tor, der Berliner Fernsehturm, der Berliner Dom und der Bebelplatz. Insgesamt sind 42 Schauplätze und über 85 Lichtkunstwerke und Shows zu sehen. Die Locations in der Übersicht:

Fernsehturm

Marienkirche

S-Bahnhof Hackescher Markt

Nikolaiviertel

Marx-Engels-Forum

Berliner Schloss/Humboldt Forum

Berliner Dom

Humboldt-Universität

Staatsoper Unter den Linden

St.-Hedwigs-Kathedrale

Bebelplatz

Brandenburger Tor

Potsdamer Platz

SAP-Quartier Heidestraße

Siegessäule

Schloss Charlottenburg

Funkturm

Rathaus Pankow

Oberbaumbrücke

Tempelhofer Hafen

LIO Shoppingcenter

Weberwiese

Stadtpark Lichtenberg

Festival of Lights 2023 in Berlin: Karte zeigt alle Illuminationen

Hier gelangen Sie direkt auf die Google Map mit allen Locations beim Festival of Light 2023 in Berlin.

"Lightseeing" beim Festival of Lights: Termine & Touren

Viele Illuminationen im Berliner Zentrum können bei einem Stadtspaziergang entdeckt werden. Zudem gibt es organisierte Touren zu Fuß, mit einem Fahrradtaxi, mit dem Bus, mit dem Schiff oder mit einer Elektro-Droschke. Eine Busfahrt ab Alexanderplatz mit drei Fotostopps kostet zum Beispiel 29 Euro pro Person. Eine geführte Walking Tour kostet 20 Euro pro Person. Eine Übersicht mit allen "Lightseeing"-Angeboten findet sich hier.