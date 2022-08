Festival of Lights Berlin 2022: Datum, Orte, Touren - alle Infos

Die Lichtspektakel "Festival of Lights" und "Berlin leuchtet" im Oktober sind weiterhin geplant - allerdings in reduzierter Form.

In Berlin bleiben seit kurzem einige Sehenswürdigkeiten im Dunkeln. Der Senat will wegen steigender Strom- und Gaspreise einen Beitrag zu Energiesparen leisten. Außerdem soll ein Zeichen gesetzt werden gegen russische Drohungen im Zuge des Ukraine-Kriegs.

Berlin. Trotz der Energiesparmaßnahmen soll das "Festival of Lights" im Oktober in Berlin stattfinden - allerdings in reduzierter Form. Das teilte der Senat auf eine CDU-Anfrage mit. Das Festival sei eine privatwirtschaftliche Veranstaltung und unabhängig vom Senat, der allerdings an alle Firmen appelliere, Energiesparmaßnahmen zu prüfen und wenn möglich umzusetzen.

Das "Festival of Lights" und auch "Berlin leuchtet" seien touristisch relevante Ereignisse, die zur Attraktivität Berlins in der dunklen Jahreszeit beitragen würden, so der Senat. Man begrüße aber Anstrengungen der Tourismusbranche, Veranstaltungen energiesparender durchzuführen.

Festival of Lights 2022 in Berlin: Termin, Gebäude, Touren

Das Festival of Lights soll vom 7. bis zum 16. Oktober stattfinden. Dabei werden Berliner Wahrzeichen, Sehenswürdigkeiten, geschichtsträchtige Gebäude und prominente Plätze in der Zeit von etwa 19 bis 24 Uhr angestrahlt. Der Eintritt ist frei. Das diesjährige Motto lautet "Vision of our Future".

Die Veranstalter versprechen, dass es in allen Berliner Bezirken lluminationen, künstlerischen Projektionen und 3D-Mappings kommen wird. Die Kunstwerke bestehen aus bewegten oder statischen Bilder. Die besondere Herausforderung für die Künstler besteht darin, die Projektionen genau auf die Fassade abzustimmen.

Welche Standorte im Detail angestrahlt werden, steht aktuell allerdings noch nicht fest. Im vergangenen Jahr gab es insgesamt rund 75 Kunstwerke, die sich auf Orte in Berlin-Mitte konzentrierten. So gab es etwa Illuminationen des Berliner Doms, des Fernsehturms, des Humboldt Forums, des Gendarmenmarkts, des Brandenburger Tors oder der Siegessäule. Auch das Schloss Charlottenburg, die Gedächtniskirche oder die Oberbaumbrücke wurden angestrahlt.

Viele Illuminationen im Berliner Zentrum können bei einem Stadtspaziergang entdeckt werden. Zudem sollen organisierte Touren zu Fuß, mit dem Bus, mit dem Schiff oder mit dem Rad angeboten werden.

Energiesparen in Berlin: So wird an der Beleuchtung gespart

Berlin hatte kürzlich damit begonnen, öffentliche Gebäude und Wahrzeichen in Berlin nachts nicht mehr zu beleuchten. Insgesamt sollen 150 Objekte wie Siegessäule, Dom, Gedächtniskirche, Schloss Charlottenburg oder Staatsoper betroffen sein - aber nicht bei allen lassen sich die Strahler einfach ausschalten.

Der Stromverbrauch für die Beleuchtung der 150 Bauwerke liegt laut Senat bei etwa 150.000 bis 200.000 Kilowattstunden pro Jahr. Nach aktuellen Preisen kostet das 40.000 Euro pro Jahr. Der Gesamtstromverbrauch Berlins beträgt 14 Terawattstunden, also eine Milliarde Kilowattstunden. Werden 150.000 Kilowattstunden eingespart, sind das 0,001 Prozent oder ein Hunderttausendstel des gesamten Jahresverbrauchs.

Festival of Lights in Berlin 2021: Die schönsten Bilder

Der Berliner Dom beim Festival of Lights 2021.

Das Schloss Charlottenburg beim Festival of Lights 2021.

Der Berliner Dom beim Festival of Lights 2021.

Der Potsdamer Platz beim Festival of Lights 2021. Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Der Potsdamer Platz beim Festival of Lights 2021. Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services



Der Potsdamer Platz beim Festival of Lights 2021. Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Das Schloss Charlottenburg beim Festival of Lights 2021 (Drohnenaufnahme).

Das Brandenburger Tor beim Festival of Lights 2021.

Das Brandenburger Tor beim Festival of Lights 2021.

Das Brandenburger Tor beim Festival of Lights 2021.



Das Brandenburger Tor beim Festival of Lights 2021.

Der Berliner Dom beim Festival of Lights 2021.

Der Berliner Dom beim Festival of Lights 2021.

Das Berliner Konzerthaus beim Festival of Lights 2021. Foto: JOHN MACDOUGALL / AFP

Das Berliner Konzerthaus beim Festival of Lights 2021.



Das Berliner Konzerthaus beim Festival of Lights 2021. Foto: JOHN MACDOUGALL / AFP

Die Berliner Staatsoper beim Festival of Lights 2021. Foto: JOHN MACDOUGALL / AFP

Der Bebelplatz in Berlin beim Festival of Lights 2021. Foto: Paul Zinken / dpa

Der Berliner Dom beim Festival of Lights 2021. Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Das Schloss Charlottenburg beim Festival of Lights 2021. Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services



Der Berliner Fernsehturm beim Festival of Lights 2021. Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

Der Bebelplatz in Berlin beim Festival of Lights 2021. Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services



