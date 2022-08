Wie Berlin die Digitalisierung der Schulen schaffen kann

Bei der IT-Ausstattung an den Schulen hinkt Deutschland anderen europäischen Ländern hinterher.

Berlin. Mit einem riesigen Sprung hat das Land Schulen ans Netz gebracht und mit Hardware flächendeckend ausgestattet. Das könnte der Untertitel zu einem Artikel zum Digitalpakt Schule sein. Das Bundesprogramm, dass es seit 2019 in Deutschland gibt und unsere Schulen in das digitale Zeitalter bringen soll.

Ist es aber nicht. Es ist die Beschreibung dessen, was Estland vor 25 Jahren mit dem Programm „Tiigrihüppe“ - Tigersprung - auf den Weg gebracht hat. Die Digitalisierung der Schulen in Estland. 25 Jahre, in denen das kleine Land einen weiten Weg zurückgelegt hat.

So verfügen die Schulen in Estland schon seit dem Jahr 1999 über Internetanschluss. Grundschülerinnen und Grundschüler haben die Möglichkeit, Programmieren zu lernen, später wird „Robotik-Unterricht“ angeboten.

Und wir? Wir haben uns ausgeruht. Gemeinsam mit vielen anderen Staaten haben wir die Potentiale und Herausforderungen einer neuen, digitalen Welt ignoriert. Das rächt sich nicht nur in Deutschland. Unsere Versäumnisse wurden uns mit der Pandemie insbesondere an den Schulen schmerzlich vor Augen geführt. Während Eltern selbstverständlich erwarteten, dass ein reiches Land wie Deutschland halbwegs digitalen Unterricht verwirklicht, mussten der Bund und die Länder hektisch schauen, wie sich Schulen ins Neuland bringen. Viele von ihnen setzten derweil auf eigene Lösungen. Erwartungen und Realitäten wichen eklatant voneinander ab.

Auf der Überholspurt funktioniert auch nicht alles

Nun versucht das Land im Eiltempo Jahre, die wir an allen Ecken der Republik hätten besser nutzen können, aufzuholen. Und auf der Aufholspur funktioniert leider auch nicht alles nach Projekthandbuch.

Hätten wir, wie Estland, rechtzeitig begonnen, hätten wir uns hinsetzen und mit dem gebotenen Zeitaufwand planen können: erst die Schulen mit Glasfaser versorgen, Schulen verkabeln, WLAN ausbauen, Lehrkräfte fortbilden, digitale Endgeräte besorgen. Das wäre ein logischer Ablauf, der in vielleicht zehn Jahren umgesetzt wäre.

Aziz Bozkurt ist in Berlin Staatssekretär für Jugend, Familie und Schuldigitalisierung.

Foto: SPD / BM

Es braucht einen Schweinsgalopp – das deutsche Pendant zum Tiigerhüppe. Im Eiltempo gehen wir zahlreiche Themen parallel an. Auch, wenn dann nicht alles sauber aufeinander abgestimmt ist. Das beste Beispiel sind die Endgeräte für Lehrkräfte in Berlin. Der Digitalpakt ermöglichte kurzfristig die Versorgung von Lehrkräften mit Endgeräten. Das extrem engagierte Referat in der Bildungsverwaltung besorgte allen Lehrkräften ein Gerät. Fehlte das WLAN, wurden pragmatisch und zügig Schulen mit LTE-Routern versorgt.

Und die Geräte: noch nackig. Keine Software drauf. Die Endgeräte wurden innerhalb weniger Monate nachgerüstet. Die gemeldeten Software-Wünsche der Schulen werden und wurden geprüft. Über 70 sind schon auf den Geräten in einem eigenen „AppStore“ runterladbar.

Langsame Abnahme der Geräte

Toll könnte man sagen. Aber die Abnahme der Geräte verlief langsam an. Verständlich, da Lehrkräfte in der Pandemie einfach einen großartigen Job geleistet, eigene digitale Inseln geschaffen haben. Wer gibt schon gern eingespielte, selbsterbaute Lösungen auf? Zeit wird es aber.

Digitalisierung ist kein Selbstzweck. Sie soll das Leben, die Arbeit erleichtern. Gerade für Lehrkräfte an unseren Schulen. Wenn man ein Lehrkräfteendgerät benutzt, ist der Datenschutz bereits geklärt, der Rechner ist bereits eingerichtet. Geeignete und kompatible Software ist bereits ausgewählt. Sogar die Anmeldung zum Schulportal entfällt, wenn man ein Lehrkräfteendgerät nutzt.

Das Ziel ist eine Schule, in der eine digitale Umgebung allen Beteiligten hilft, sich auf den Kern ihrer Aufgaben zu konzentrieren. Lehrkräfte sollen sich um die Entwicklung der Schülerinnen und Schüler, insbesondere um die Pädagogik und die soziale Komponente kümmern.

Dabei kann Digitalisierung Lehrkräfte entlasten und bestimmte Teile ihrer Arbeit übernehmen. Wenn beispielsweise eine Mathesoftware dabei unterstützt, zu erkennen, dass bei Anton das Addieren an sich nicht funktioniert und bei Elif die Regeln der Bruchrechnung nicht sitzen, dann hilft das ungemein weiter. Wenn die Software dann Anton und Elif die geeigneten Aufgaben entsprechend ihrer Lernständen liefert, dann sind wir einem individualisierten Lernen viel näher, als wir es heute sind. Auch deshalb haben wir uns in der Digitalisierungsstrategie vorgenommen, Schülerinnen und Schüler mit Endgeräten zu versorgen.

Wir wollen eine Kulturwandel schaffen

Dabei werden wir nicht von heute auf morgen dafür sorgen können, dass plötzlich die Mathefähigkeiten durch die Decke gehen. Was wir mit der Digitalisierung der Schulen schaffen wollen, ist ein Kulturwandel. Wie lernen wir in einer digitalen Welt? Wie arbeiten wir in einer digitalen Welt zusammen und wo arbeiten wir verstärkt individualisiert? Wo liegt der Mehrwert der Digitalisierung – über die Verbesserung traditioneller Schulleistungen hinaus? Darauf wird es ankommen.

Wir sind im Schweinsgalopp. Ja, nicht alles ist zu 100 Prozent aufeinander abgestimmt. Aber wir machen in kurzer Zeit extreme Fortschritte. Ich will für Verständnis werben, dass nicht alles sofort perfekt ist. Vor uns liegenweiterer Schritte auf dem Weg in eine neue Schule in der digitalen Welt. Und ich lade alle ein, diesen Weg mitzugehen.

