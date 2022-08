Alba-Neuzugang Wetzell hofft auf deutschen Pass

Berlin (dpa/bb). Neuzugang Yannick Wetzell geht mit großer Vorfreude in seine erste Saison beim deutschen Basketball-Meister Alba Berlin. «Ich möchte hier den nächsten Schritt machen. Der Verein ist dafür bekannt, Spieler zu entwickeln und genau deshalb bin ich hier», sagte der 26-jährige Neuseeländer bei seiner Vorstellung am Donnerstag. Der 2,06 Meter große Center hat in Berlin einen Drei-Jahres-Vertrag unterschrieben und verzichtete sogar auf Länderspiele, um früh bei Alba sein zu können.

Erste Erfahrungen in Deutschland konnte Wetzell bereits in Ludwigsburg sammeln. Sein Gastspiel 2020 dauerte allerdings nur ein paar Wochen, dann trennten sich die Wege wieder. «Es waren zu diesem Zeitpunkt nicht die richtigen Bedingungen», berichtete er. Und so ging es zunächst zurück in die Heimat. Letzte Saison durfte der Neuseeländer aber beim spanischen Euroleague-Konkurrenten Baskonia Vitoria den europäischen Basketball kennenlernen. «Das war sehr aufregend und eine tolle Erfahrung für mich», berichtete er.

Dort konnte sich der 26-Jährige zudem bei den Ex-Berlinern Simone Fontecchio, Jayson Granger und Rokas Giedraitis Informationen aus erster Hand über Alba einholen. «Und sie haben nur Überragendes erzählt. Das macht mir Hoffnung und gibt mir Selbstvertrauen», sagte er. In Neuseeland spielte er zudem mit Peyton Siva zusammen, der fünf Jahre in Berlin aktiv war. Siva hatte zuvor schon getwittert, dass die Alba-Fans ihn lieben werden. «Da liegt der Druck jetzt bei mir», sagte Wetzell, der erst mit 17 Jahren in der Highschool mit dem Basketball begann, schmunzelnd.

Für Alba könnte Wetzell noch wertvoller werden, sollte er den deutschen Pass bekommen. Denn Wetzell hat deutsche Vorfahren: «Es ist ein Prozess, der noch andauert. Ich hoffe aber, nächstes Jahr klappt es. Das wäre für den Verein und auch für mich sehr hilfreich.»

