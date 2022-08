Wetter in Berlin: Bis zu 35 Grad am Donnerstag - Starkregen und Gewitter erwartet

Regen und Gewitter sollen am Donnerstagabend die Hitze in Berlin beenden. Örtlich kann es zu Starkregen und Böen kommen.

Wetter in Berlin Bis zu 35 Grad in Berlin - Gewitter und Regen erwartet

Potsdam/Berlin (dpa/bb). Nach einem weiteren heißen Sommertag beenden Schauer und Gewitter in Berlin und Brandenburg am Donnerstag vorerst die Hitze. Wie der Deutsche Wetterdienst in Potsdam mitteilte, steigen die Temperaturen am Donnerstag auf Werte zwischen 31 und 35 Grad. Die Bewölkung wird schon am Vormittag dichter und am Nachmittag gehen erste Schauer und Gewitter nieder. Am Abend muss örtlich mit Starkregen, Hagel sowie Wind- und Sturmböen gerechnet werden.

Am Freitag ist es zunächst bewölkt, aber trocken. Am Nachmittag setzen wieder Schauer und Gewitter ein. Das Thermometer zeigt Werte von 25 bis 28 Grad. Bei 24 bis 26 Grad regnet es am Sonnabend zeitweise.

Wetter in Berlin - Die Vorhersage im Detail:

Donnerstag Am Mittag Bewölkungsverdichtung. Im Nachmittagsverlauf Entstehung von ersten Schauern und Gewittern. Ab den Abendstunden lokal eng begrenzt mit Starkregen zwischen 15 und 25 l/qm in kurzer Zeit, Hagel sowie Sturmböen bis 80 km/h (Bft 9). Höchstwerte zwischen 30 und 34 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus unterschiedlichen Richtungen. In der Nacht zum Freitag nur wenige Wolkenlücken, mögliche Intensivierung der Schauer- und Gewitteraktivität. Damit einhergehend verbreiteter Starkregen, Hagel und Sturmböen. Vereinzelt unwetterartiger Starkregen mit mehr als 35 l/qm in wenigen Stunden nicht ausgeschlossen. Tiefstwerte zwischen 20 und 17 Grad. Abseits der Gewitter schwacher Wind.

Wechselnde bis starke Bewölkung mit einzelnen Schauern und Gewittern, örtlich Starkregenpotential. Höchstwerte 24 bis 27 Grad. Abseits von Gewittern schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen. In der Nacht zum Sonnabend wolkig oder stark bewölkt, meist niederschlagsfrei. Tiefstwerte zwischen 17 und 14 Grad. Schwacher bis mäßiger West- bis Nordwestwind. Sonnabend Zunächst bei bedecktem Himmel zeitweise Regen, später Auflockerungen und geringe Schauerneigung. Erwärmung auf 24 bis 27 Grad. Mäßiger Wind aus West bis Nordwest. In der Nacht zum Sonntag wolkig oder gering bewölkt und niederschlagsfrei. Abkühlung auf 13 bis 11 Grad. Schwacher Westwind.