Beifahrer tödlich verletzt: Prozess gegen Autofahrer

Ein Justizbeamter steht in einem Gerichtssaal.

Berlin (dpa/bb) –. Nach einem tödlichen Unfall in Berlin-Köpenick muss sich ein 35-jähriger Autofahrer am Donnerstag (9.00 Uhr) vor einem Amtsgericht verantworten. Der Angeklagte soll im Januar 2021 alkoholisiert gewesen sein, als er bei überhöhter Geschwindigkeit mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt sei. Durch die Wucht des Aufpralls sei das Auto wieder auf die Fahrbahn geschleudert worden. Der Beifahrer des 35-Jährigen habe so schwere Verletzungen erlitten, dass er kurze Zeit später gestorben sei. Das Amtsgericht Tiergarten hat für den Prozess wegen fahrlässiger Tötung und Gefährdung des Straßenverkehrs einen Tag geplant.

© dpa-infocom, dpa:220817-99-421343/2 (dpa)