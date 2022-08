Demonstranten fordern Lindner-Rücktritt vor FDP-Zentrale

Ein Teilnehmer an der Demonstration "Lindner raus - Umverteilung jetzt!" steht mit einem Plakat vor der FDP-Bundesgeschäftsstelle.

Berlin (dpa/bb). Dutzende Demonstranten haben vor der FDP-Geschäftsstelle in Berlin-Mitte den Rücktritt von Bundesfinanzminister Christian Lindner gefordert. Unter dem Motto «Lindner raus. Umverteilung jetzt.» versammelten sich am frühen Mittwochabend nach Angaben eines dpa-Fotografen mehrere Dutzend Menschen, die dem FDP-Politiker eine ungerechte Politik vorwerfen. «Wir wissen, das Problem ist weitaus größer als Christian Lindner, doch in diesem Moment ist er ein Riesenproblem», schrieben die Veranstalter im Vorfeld der Versammlung auf Facebook. Laut einem Sprecher der Polizei verlief die Demonstration friedlich, Angaben über die Teilnehmerzahl machte er zunächst nicht.

Schilder mit Aufschriften wie «Wir können uns keinen Porscheminister leisten» nahmen dabei Bezug auf Schlagzeilen aus der jüngeren Vergangenheit über einen angeblich sehr engen inhaltlichen Austausch zwischen Porsche-Chef Oliver Blume und Lindner. Aber auch Themen wie das 9-Euro-Ticket, Finanzhilfen für Bedürftige und die Forderung nach einer Übergewinnsteuer für Unternehmen, die von der Energiekrise profitieren, fanden sich auf den Schildern der Demonstranten.

© dpa-infocom, dpa:220817-99-423362/3 (dpa)