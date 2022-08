Männer im Tiergarten schwulenfeindlich beleidigt

Berlin (dpa/bb). Zwei Männer sind im Tiergarten in Berlin von einem Mann schwulenfeindlich beleidigt worden. Die Männer im Alter von 59 und 83 Jahren saßen am Montagnachmittag auf einer Parkbank, als sich von hinten ein weiterer Mann näherte und sie beschimpfte, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Außerdem soll der Pöbler den älteren Mann auf den Rücken geschlagen haben. Der zweite Mann schubste den Angreifer weg - dieser entfernte sich und warf dabei noch einen Ast in Richtung der Parkbank. Die Polizei ermittelt.

