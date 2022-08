Die Berliner Feuerwehr rückte am Montagabend zu einigen Einsätzen aus. Am Dienstag wird es wieder heiß.

Durch die verschiedenen Großfeuer in Europa sind in diesem Jahr bereits rund 660.000 Hektar Land verbrannt - ein Rekordwert seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 2006. Besonders betroffen waren Spanien und Rumänien.

Waldbrände in Europa in diesem Jahr verheerender als jemals zuvor

Gewitter in Berlin Gewitter in Berlin: Feuerwehr im Einsatz, heute wieder heiß

Berlin. Ein Gewitter mit Starkregen und Sturmböen hat am Montagabend in Berlin einige Rettungseinsätze der Berliner Feuerwehr ausgelöst. Ein Feuerwehrsprecher sprach von einer niedrigen zweistelligen Zahlen. Dabei sei es um umgestürzte Bäume und Wasserschäden gegangen. Verletzte Menschen gab es aufgrund des Unwetters nicht, hieß es weiter. Der Sprecher sprach von einer normalen Einsatzlage, zusätzliche Kräfte hätten nicht alarmiert werden müssen.

Eine nachhaltige Abkühlung haben die Gewitter in Berlin und Brandenburg allerdings nicht gebracht. Auch am Dienstag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) Temperaturen zwischen 29 und 32 Grad. Es werde verbreitet heiter, zeitweise wolkig. Nur in den nördlichen Landesteilen sind am Nachmittag und am Abend vereinzelt Schauer oder Gewitter möglich, lokal eng begrenzt mit Starkregen bis 15 l/qm und Windböen um 50 km/h (Bft 7).

Es liegt weiter eine amtliche Hitzewarnung vor, gebietsweise besteht eine sehr hohe Waldbrandgefahr.

Das Wetter in Berlin - immer aktuell

Wetter Berlin: Die Vorhersage des DWD im Detail

Passanten rennen am Montagabend in starkem Regen über den Pariser Platz am Brandenburger Tor.

Foto: dpa

Dienstag, 16. August 2022: Verbreitet heiter, zeitweise wolkig. Trocken, nur in den nördlichen Landesteilen am Nachmittag und Abend vereinzelt Schauer oder Gewitter, lokal eng begrenzt mit Starkregen bis 15 l/qm und Windböen um 50 km/h (Bft 7). Erwärmung auf heiße 29 bis 32 Grad. Starke Wärmebelastung. Schwacher Wind, überwiegend aus Südwest. In der Nacht zum Mittwoch gering bewölkt oder klar und niederschlagsfrei. Tiefstwerte 18 bis 13 Grad, in der Innenstadt von Berlin um 19 Grad. Schwachwindig.

Mittwoch, 17. August 2022: Nach sonnigem Tagesbeginn Bildung lockerer Quellbewölkung. Weitgehend trocken, nur im Norden am Nachmittag geringe Schauerneigung. Temperaturanstieg auf heiße 32 bis 35 Grad. Schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen. In der Nacht zum Donnerstag wolkig, zeitweise gering bewölkt und niederschlagsfrei. Tiefsttemperatur 20 bis 16 Grad. Schwacher Wind aus Nordost bis Ost.

Donnerstag, 18. August 2022: Zunehmend Quellwolken mit Schauern und einzelnen Gewittern. Höchstwerte zwischen 30 und 33 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus Nordost bis Ost. In der Nacht zum Freitag wechselnd bewölkt, gebietsweise weitere Schauer und Gewitter. Tiefstwerte zwischen 19 und 17 Grad. Abseits der Gewitter schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen.

Freitag, 19. August 2022: Wechselnde bis starke Bewölkung. Hin und wieder Schauer und Gewitter mit Starkregenpotential. Höchstwerte um 28 Grad. Schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen. In der Nacht zum Sonnabend dichte Bewölkung und schauerartig verstärkter Niederschlag, teils gewittrig. Vor allem im Osten Starkregengefahr. Tiefstwerte zwischen 18 und 15 Grad. Schwacher bis mäßiger Nordwestwind.

Die Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes für Berlin und Brandenburg lesen Sie auch auf den DWD-Seiten.

