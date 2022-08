Einsatz mit Blaulicht: Aber Junge spielt Polizei Streich

Brandenburg an der Havel (dpa/bb). Die Polizei ist in der Nacht zum Sonntag in Brandenburg an der Havel mit Blaulicht ausgerückt - dabei hat ein 13-jähriger den Beamten einen Streich gespielt. Das Kind meldete der Leitstelle, zwei Personen mit einem Messer würden sich in einem Wohnhaus schlagen, wie die Polizei mitteilte. Mehrere Streifenwagen waren sofort unterwegs, konnten aber keine Streithähne finden. Die Polizei habe den Jungen dann zusammen mit seinem älteren Bruder angetroffen. Dabei gab der 13-Jährige zu, dass es nur ein Streich gewesen sei.

© dpa-infocom, dpa:220814-99-386149/2 (dpa)