Konzert: Volbeat spielen am 5. Dezember 2022 in Berlin.

Mercedes-Benz Arena Volbeat live in Berlin 2022 – Was Fans wissen müssen

Die dänische Metalband Volbeat geht 2022 wieder auf Tournee und wird am 5. Dezember 2022 für ein Konzert nach Berlin kommen. Mit im Gepäck hat die Band um Frontmann Michael Poulsen Songs aus ihrem aktuellen Studioalbum "Servant of the Mind", das im Dezember 2021 erschien, sowie eine Auswahl ihrer bekanntesten Hits wie "Still Counting", "Black Rose" und "Lola Montez".

"Endlich, nach so langer Abwesenheit, können wir unseren Fans auf dem europäischen Festland und in Großbritannien eine richtige Headline-Tour anbieten", freuen sich Volbeat auf die kommende Tour. "Bald geht es los! Wir können es kaum erwarten! Wir sind auch sehr glücklich darüber, Skindred, Napalm Death sowie Bad Wolves, drei unglaubliche Bands, die wir als Freunde bezeichnen dürfen, auf der Tour dabeizuhaben."

Wo werden Volbeat auftreten?

Volbeat werden in der Mercedes-Benz Arena Berlin (Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin) auftreten.

Gibt es noch Tickets für das Konzert?

Ja, für das Berlin-Konzert von Volbeat in der Mercedes-Benz Arena sind noch Karten erhältlich. Fans sollten sich allerdings beeilen. Tickets können auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden (ab 76,50 Euro zzgl. Gebühren).

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Montag (5. Dezember 2022) um 18.00 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 20.00 Uhr.

Welche Songs werden Volbeat in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist bei ihrem Konzert in der Mercedes-Benz Arena davon abweichen, aber diese Songs spielten Volbeat bei ihrem Konzert im Juni 2022 in Hannover:

The Devil's Bleeding Crown Pelvis on Fire Temple of Ekur Lola Montez Ring of Fire Sad Man's Tongue Fallen Say No More Last Day Under the Sun Wait a Minute My Girl Black Rose Shotgun Blues Seal the Deal The Devil Rages On Sorry Sack of Bones Doc Holliday

Zugabe:

The Sacred Stones Die to Live Still Counting

Wie komme ich zur Mercedes-Benz Arena?

Die Mercedes-Benz Arena ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Am Bahnhof Warschauer Straße halten neben den S-Bahn-Linien S3, S5, S7, S75 und S9 und der U-Bahn-Linie U1 auch Busse der Linien 347 und N1 sowie die Tram-Linien M10 und M13. Der Bahnhof ist durch eine Fußgängerbrücke direkt mit der Mercedes-Benz Arena verbunden. Für Autofahrer befindet sich an der Helen-Ernst-Straße auf der westlichen Seite der Arena ein Parkhaus.

Gibt es ein Hygienekonzept in der Mercedes-Benz Arena?

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der aktuellen gesetzlichen Vorschriften statt: Die jeweiligen Veranstalterinnen und Veranstalter tragen Sorge, dass die Hygienemaßnahmen stets überwacht und eingehalten werden.

Hier finden Sie die aktuellen Informationen zum Hygienekonzept der Arena.

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Was muss ich beim Einlass beachten?

Für Veranstaltungen in der Mercedes-Benz Arena gelten neue Taschenregelungen: Hierzu heißt es von Seiten der Veranstalter: "Zur Erhöhung der Sicherheit dürfen Besucher ab sofort keine Taschen oder Rucksäcke mehr in die Mercedes-Benz Arena mitnehmen." Das Verbot betrifft Taschen und Rucksäcke, aber auch Beutel und Plastiktüten, deren größte Seite größer als das Format "DIN A4" (21 x 29 cm) ist.

Hier finden Sie weitere Informationen und Hinweise zu den Einlassbestimmungen der Mercedes-Benz Arena.

Volbeat live in der Mercedes-Benz Arena, Montag, 5. Dezember 2022, Einlass gegen 18.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin.