Unions Fischer sieht Parallelen zu Mainz: «Wird enges Spiel»

Berlin. Union Berlins Trainer Urs Fischer erwartet in Mainz ein Spiel zweier sehr ähnlicher Mannschaften. «Es gibt Parallelen zu uns, einige Prinzipien, die auch für uns gelten», sagte der 56-Jährige vor dem Spiel gegen den 1. FSV Mainz 05 am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) am zweiten Bundesliga-Spieltag.

«Sie sind eine sehr kompakte Mannschaft gut organisiert, sehr aggressiv gegen den Ball, auch immer wieder mit langen Bällen auf die Kette, über den zweiten Ball», beschrieb er die Stärken des Gegners, der sein Auftaktspiel in der Liga in Bochum 2:1 gewonnen hatte. Dazu hätten die Mainzer ein starkes Umschaltspiel und eine gute Geschwindigkeit.

Die Rheinhessen sind extrem heimstark, verloren in der letzten Saison nur zwei Ligaspiele im eigenen Stadion: Gegen Vizemeister Dortmund und Union. Ähnlich wie für die Köpenicker sei die Unterstützung der Fans zu Hause dabei sicher ein wichtiger Faktor, so Fischer. «Es wird ein Spiel, wo es um Intensität und um Zweikämpfe geht», sagte der Schweizer. «Es wird sicher ein ganz enges Spiel.»

Dafür stehen Fischer fast alle Spieler zur Verfügung. Lediglich Timo Baumgartl befindet sich nach seiner Krebserkrankung noch im Aufbau. «Wir versuchen, ihn stückweise wieder in die Mannschaft zu integrieren. Man muss schon sagen, dass er davon noch ein gutes Stück entfernt ist, aber er macht gute Fortschritte nach dieser Krankheit, was uns alle freut», sagte Fischer.

Innenverteidiger Dominique Heintz und Angreifer Andreas Voglsammer haben den Club in den letzten Tagen verlassen. Spekulationen, dass mit Rick van Drongelen ein weiterer zentraler Abwehrspieler den Verein verlassen könnte, kommentierte Fischer nicht. Man sei dort nach wie vor gut aufgestellt, sagte der Union-Coach.

