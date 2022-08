80-Jährige stirbt bei Wohnungsbrand in Charlottenburg

Berlin. Obwohl die Berliner Feuerwehr am Donnerstagabend an der Charlottenburger Gervinusstraße mit einem Großaufgebot anrückte, kam für die Seniorin jede Hilfe zu spät. Denn als die Brandbekämpfer die Flammen in ihrer Wohnung gelöscht hatten, konnten sie die 80-Jährige nur noch tot in ihrem Schlafzimmer bergen.

Nachbarn hatten zuvor gegen 23 Uhr den Rauch aus der Wohnung im zweiten des sechsgeschossigen Wohnhauses bemerkt. Da die Mieterin trotz Klingeln und Klopfen nicht öffnete, brachen sie die Tür auf. Die Wohnung konnten sie jedoch wegen der starken Rauchentwicklung nicht betreten.

Bei der Feuerwehr gingen zeitgleich mehrere Notrufe ein. Die Brandbekämpfer rückten innerhalb weniger Minuten mit 54 Kräften sowie drei Rettungswagen an. Es sei zeitweise unklar gewesen, wie viele Personen eingeschlossen und möglicherweise zu Schaden gekommen waren, sagte ein Feuerwehrsprecher. Allerdings konnten sich alle übrigen 16 Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses selbst in Sicherheit bringen. Die Gervinusstraße war während des wischen Kracauerplatz und Droysenstraße gesperrt.

Wohnungsbrand: Tod meist durch Rauchgasvergiftung

Warum die Möbel in der Wohnung der Seniorin Feuer fingen, ermittelt nun ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts. Unklar war am Freitag auch, wodurch die 80-Jährige letztlich starb. Die werde im Rahmen einer Obduktion geklärt, sagte eine Polizeisprecherin.

Zumeist sterben Menschen bei Wohnungsbränden nicht direkt durch die Flammen sondern an einer Rauchgasvergiftung. Nicht selten handelt es sich dabei um Personen fortgeschrittenen Alters. So konnte am Abend des 24. Juni eine 70-Jährige nur noch tot geborgen werden, nachdem die Flammen in ihrer Wohnung an der Tempelhofer Götzstraße gelöscht waren.

Auch am 16. Mai konnten die Rettungskräfte nach einem Brand in einer Wohnung an der Dahlemer Schweinfurthstraße nur noch den Tod der 89 Jahre alten Bewohnerin feststellen.