Massives Fische-Sterben in der Oder: Warnung vor Verzehr

Frankfurt (Oder) (dpa/bb). Entlang der Oder ist auf Höhe von Frankfurt (Oder) und umliegender Orte laut Stadt ein massives Fischsterben zu beobachten. Die Stadtverwaltung warnte am Mittwoch davor, mit Oderwasser in Kontakt zu kommen und vor dem Verzehr von Fisch aus dem Fluss. Bislang gebe es keine belastbaren Informationen über die Ursachen und die Konzentration eventueller Schadstoffe an den unterschiedlichen Flussabschnitten, hieß es von der Stadt. Die Behörden prüften derzeit die Hintergründe. Nach einem Bericht der «Märkischen Oderzeitung» treiben hunderte tote Fische in der Oder. Auch Angler hätten am Dienstag am Oderufer das Fischsterben entdeckt.

