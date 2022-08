Verkehr in Berlin

Verkehr in Berlin Parkzonen: Kein Nachtparken in Berlin mit "Easypark"-App

Ein Hinweisschild zu einem Parkscheinautomaten ist 20.09.2010 in Berlin zu sehen. Foto: Tobias Kleinschmidt dpa/lbn

Wer sein Auto mit der neuen Park-App Easypark in Berlin über Nacht in Parkzonen einchecken will, hat Pech. Das geht nur mit dem Automaten-Ticket.