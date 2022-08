Spandaus Wasserballerinnen holen Nationalspielerinnen

Berlin (dpa/bb). Die Wasserball-Frauen von Spandau 04 werden in der kommenden Saison mit zwei neuseeländischen Nationalspielerinnen antreten. Der Verein vermeldete aktuell die Zugänge von Torfrau Jessica Milicich (26) sowie Centerverteidigerin und Links-Flügel Emmerson Houghton (23), die mit ihrer Auswahl bei der WM vor kurzem in Budapest Platz 12 belegten. Beide sind seit mehreren Jahren Stammspielerinnen in den Nachwuchs- und Frauen-Auswahlteams ihres Landes.

