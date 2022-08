Badewetter in Berlin und Brandenburg erwartet

Rein ins kühle Nass: In den kommenden Tagen wird es sehr warm in Berlin und Brandenburg. Da lohnt sich ein Besuch im Freibad.

Berlin/Potsdam. Viel Sonnenschein erwarten Berlin und Brandenburg in den nächsten Tagen - dabei kühlt es sich in der Nacht deutlich ab. Nach Angaben vom Deutschen Wetterdienst (DWD) können die Temperaturen am Dienstag auf Höchstwerte zwischen 26 bis 29 Grad Celsius klettern. Dabei bleibt es weitgehend sonnig, nur vereinzelt können Wolken aufziehen. Nachts wird es mit Temperaturen von zehn bis 15 Grad nicht mehr ganz so warm - Durchlüften lohnt sich aber.

So geht es auch in den nächsten Tagen weiter. Am Mittwoch kann dem DWD zufolge die 30-Grad Marke geknackt werden. Der Donnerstag wird es noch ein bisschen wärmer, tagsüber können die Temperaturen auf Werte zwischen 28 bis 31 Grad steigen.

Die Vorhersage des DWD im Detail:

Mittwoch, 10. August: Am Mittwoch heiter und trocken. Temperaturanstieg auf 27 bis 30 Grad. Schwacher Wind, meist aus Nordost. In der Nacht zum Donnerstag gering bewölkt oder klar und niederschlagsfrei. Tiefsttemperatur 16 bis 11 Grad. Schwacher Wind um Ost.

Donnerstag, 11. August: Am Donnerstag viel Sonnenschein und trocken. Erwärmung auf 28 bis 31 Grad. Schwacher nordöstlicher Wind. In der Nacht zum Freitag meist klar und niederschlagsfrei. Temperaturrückgang auf 17 bis 13 Grad. Schwacher Wind aus östlichen Richtungen.

Freitag, 12. August: Am Freitag sonnig, zeitweise einige Quellwolken. Trocken. Höchstwerte zwischen 29 und 31 Grad. Schwacher Wind um Ost. In der Nacht zum Sonnabend klar und niederschlagsfrei. Tiefstwerte zwischen 17 und 14 Grad. Schwacher Ostwind.