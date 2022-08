Die Justitia ist an einer Scheibe am Eingang zum Oberlandesgericht zu sehen.

Landgericht Berlin Tötung von Schülerin: Erneut Prozess an Rummelsburger Bucht

Berlin (dpa/bb). Zwei Jahre nach dem gewaltsamen Tod einer Berliner Schülerin an der Rummelsburger Bucht beschäftigt der Fall am Dienstag (9.00 Uhr) erneut das Berliner Landgericht. In der Neuauflage des Prozesses steht die Schuldfähigkeit eines 43-Jährigen im Zentrum, der im März 2021 wegen Mordes und Vergewaltigung zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden war. Nach einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH) sind dem Berliner Gericht Fehler unterlaufen bei der Beurteilung des psychischen Zustandes des Mannes. Nun muss sich eine andere Strafkammer des Landgerichts erneut mit dem Fall befassen. Dabei geht es aber nicht um die Tat selbst.

Nach dem Urteil des Berliner Landgerichts hat der 43-Jährige die 15 Jahre alte Schülerin auf einem Brachgelände in der Nähe der Rummelsburger Bucht vergewaltigt und sie anschließend erwürgt, um die Straftat zu verdecken. Diese Feststellungen waren auch aus Sicht der BGH-Richter korrekt.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Hinsichtlich der Schuldfähigkeit des Mannes sei jedoch nicht ausreichend ein Zusammenspiel von Krankheit sowie Alkohol und Drogen berücksichtigt worden, hatten die Richter im vergangenen November erklärt. Bei dem Mann war eine hirnorganische Persönlichkeitsstörung mit Impulskontrollstörungen festgestellt worden. Aus Sicht des BGH wird das Landgericht auch prüfen müssen, ob der Angeklagte in einem psychiatrischen Krankenhaus unterzubringen ist.

© dpa-infocom, dpa:220808-99-318653/2 (dpa)