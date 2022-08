Sommerfest des Bundespräsidenten auf Bellevue

In Bellevue findet ein Sommerfest mit dem Bundespräsidenten statt. Wo es die kostenlosen Tickets gibt und was auf dem Programm steht.

Berlin. Einmal in Schloss Bellevue feiern, das ist in diesem Jahr wieder möglich. Vom 26. bis 27. August findet das Bürgerfest des Bundespräsidenten auf Schloss Bellevue statt. Jedes Jahr ehrt der Bundespräsident mit diesem Fest besonderes bürgerschaftliches Engagement. „Der Bundespräsident würdigt damit Menschen, die mit ihrem Einsatz die Zivilgesellschaft stärken und den Zusammenhalt fördern“, hieß es in einer Mitteilung des Bundespräsidialamtes.

Während der Freitagabend nur für geladene Gäste bestimmt ist, steht der Sonnabend als „Tag des offenen Schlosses“ für alle offen. Neben der Möglichkeit, Bundespräsident Franz-Walter Steinmeier persönlich kennen zu lernen, ist vor allem im Bereich Tanzvorführungen viel geboten. Die Berliner Flying Steps Academy, Münchner Schäfflertanz und die irische Tanzshow Riverdance sind angekündigt. Außerdem steht ein Konzert von Ami Warning & Band auf dem Programm.

Bundespräsident Steinmeier wird junge Ehrenamtliche ehren

Die Tanzeinlagen spiegeln dabei die diesjährigen Partnerländer des Bürgerfests wider, nämlich Bayern und Irland. Sie sollen sich auch kulinarisch präsent sein. Außerdem sollen in diesem Jahr insbesondere junge Ehrenamtliche geehrt werden, dafür wurde das Motto „Engagement: Ehrensache!“ geschaffen.

Zugleich hat das Fest den Charakter einer Ehrenamtsmesse. 30 Organisationen, Unternehmen und Vereine werden an dem Sommerfest ihre Arbeit vorstellen und mit Ständen vor Ort sein. Mit einer Skatebahn und Rollschuhen zum Ausleihen, einem Tape-art-Workshop und einem Kinderprogramm gibt es auch Angebote zum Mitmachen.

Buchung der kostenlosen Tickets unter www.bundespraesident.de/buergerfest-tickets