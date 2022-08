Am Strand oder auf City-Tour? Zwei Monate für 1 Euro lesen

Liebe Leserin, lieber Leser,

sind Sie auf der Suche nach einem neuen Ausflugsziel? Möchten Sie mit uns auf Landpartie nach Brandenburg gehen? Oder wollen Sie wissen, welche neuen Bauprojekte in Berlin geplant sind, wie sich die Mieten entwickeln, warum eine Neubauwohnung in Prenzlauer Berg schon mal 22 Euro pro Quadratmeter kostet und wie man dennoch eine Wohnung in der Hauptstadt findet? Dann sind Sie bei morgenpost.de richtig – hier gibt es alle wichtigen Informationen und Tipps.

Wir informieren Sie auf morgenpost.de über die aktuellen Ereignisse aus Berlin, führen Interviews mit den wichtigsten Persönlichkeiten der Stadt, nehmen Sie mit auf Brandenburg-Tour oder stellen Ihnen die besten Eisdielen in der Stadt vor – damit Sie auch im Urlaub bestens informiert bleiben. Diese Nachrichten, exklusiven Hintergründe und Analysen können Sie nun zwei Monate lang mit Morgenpost PLUS lesen. Sie zahlen für Ihren Zugang zu allen Nachrichten dann einmalig nur 1 Euro.

Berliner Morgenpost PLUS: Das können Sie beim Abo von uns erwarten

Unser Schwerpunkt bei morgenpost.de liegt auf den aktuellen Nachrichten aus der Stadt und Region, aber Sie finden bei uns auch Reportagen und Berichte aus dem Berliner Sport, gut recherchierte Hintergründe und Kommentare aus Politik und Wirtschaft, alles Wissenswerte aus dem nationalen und internationlen Sport und der Kultur und nicht zuletzt Ratgeberthemen für Ihren Alltag.

Sie als Leserinnen und Leser haben uns gesagt, dass die Werbung auf Morgenpost.de den Lesefluss sehr stören kann. Wer Morgenpost PLUS im Abo hat, sieht deshalb deutlich weniger Werbung. Wenn Sie möchten, informieren wir Sie zusätzlich per Newsletter einmal am Tag über das Wichtigste. per Newsletter einmal am Tag über das Wichtigste.

Günstige 1,00 Euro für zwei Monate Berliner Morgenpost PLUS

Wenn Sie jetzt unser attraktives Abo abschließen, dann zahlen Sie für die nächsten zwei Monate einmalig nur 1,00 Euro.

Unser Angebot für Sie:

Zugriff auf alle Artikel auf Morgenpost.de Weniger Werbung Einmalig nur 1,00 Euro

Zum Angebot

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren Leserservice unter der Telefonnummer 030/8872-77 677 oder per Mail an digital@morgenpost.de.

Ihre

Christine Richter

Chefredakteurin Berliner Morgenpost