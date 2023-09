Bürgerfest des Bundespräsidenten 2023: Tickets, Programm - alle Infos

Das Bürgerfest des Bundespräsidenten findet am 9. September 2023 im und am Schloss Bellevue statt. Highlights, Tickets, alle Infos.

Beim Bürgerfest des Bundespräsidenten im Schloss Bellevue stehen in diesem Jahr die Partnerländer Thüringen und Tschechien im Mittelpunkt des Programms

Die Tickets für den "Tag des offenen Schlosses" sind kostenlos

Die wichtigsten Infos zu Programm, Öffnungszeiten, Einlasse und mehr finden Sie hier

Berlin. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier lädt am Samstag, 9. September 2023, in der Zeit von 11 bis 19 Uhr zum „Tag des offenen Schlosses“ in das Schloss Bellevue und den Schlosspark ein. Das diesjährige Motto lautet "Im WIR verbunden", Partnerländer sind Thüringen und Tschechien.

Die Tickets für das Fest sind kostenlos. Um im Schloss Bellevue eingelassen zu werden, ist allerdings eine Reservierung nötig. Die Ticket-Buchung für den „Tag des offenen Schlosses“ erfolgt unter buergerfest-bundespraesident.de/tickets. Wer bei der Suche nach dem richtigen Timeslot leer ausgeht: Weitere Kontingente sollen ab dem 8. September freigeschaltet werden.

Die Gäste erwartet ein Programm aus Musik- und Tanzaufführungen, Rundgänge durch das Schloss Bellevue und vieles mehr. Zu den Höhepunkten gehören Konzerte der Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach, der Big Band der Bundeswehr, der Sängerin Elif und des Pop-Duos Maël & Jonas.

Der „Tag des offenen Schlosses“ ist Teil des zweitägigen Bürgerfestes des Bundespräsidenten, das im Zeichen des bürgerschaftlichen Engagements in Deutschland steht. Der Bundespräsident würdigt damit Menschen, die mit ihrem Einsatz die Zivilgesellschaft stärken und den Zusammenhalt fördern.

Bereits am Freitag, den 8. September 2023, lädt der Bundespräsident gemeinsam mit Elke Büdenbender mehr als 1500 ehrenamtlich aktive Bürgerinnen und Bürger aus dem gesamten Bundesgebiet ein, um ihnen für ihr Engagement zu danken.

Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender beim Tag des offenen Schlosses (Archivbild).

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE Foto Services

Öffnungszeiten und Einlass beim Bürgerfest des Bundespräsidenten 2023

Das Bürgerfest des Bundespräsidenten findet am 9. September 2023 in der Zeit von 11 bis 19 Uhr statt. Besucherinnen und Besucher sollen sich zum gebuchten Zeitfenster am Einlass einfinden. Das gebuchte Zeitfenster findet man auf dem Ticket. Am Einlass ist mit einer Wartezeit von bis zu 30 Minuten zu rechnen. Am Einlass sollte ein amtlicher Lichtbildausweis (Personalausweis, Reisepass, Führerschein) bereitgehalten werden. Vor Ort werden stichprobenartig Ausweiskontrollen durchgeführt. Kinder unter 16 Jahren benötigen keinen Ausweis.

Ein Rundgang durch das Schloss Bellevue ist möglich. Besucherinnen und Besuchern sollen den Hinweisschildern im Schlosspark zum Eingang auf der Parkseite folgen.

Lesen Sie auch: Elke Büdenbender: So tickt die Frau von Bundespräsident Steinmeier

Elke Büdenbender: Die “First Lady” des Bundespräsidenten Elke Büdenbender: Die “First Lady” des Bundespräsidenten

Sicherheitskontrollen im Schloss Bellevue: Was darf mit zum Bürgerfest?

Aus Sicherheitsgründen werden Personen- und Taschenkontrollen durchgeführt. Gepäck bis zu einer Maximalgröße von DIN A4 darf mit auf das Gelände genommen werden. Größere Gepäckstücke können ggf. an den Garderoben am Einlass abgegeben werden. Das Mitführen folgender Gegenstände ist nicht gestattet:

Glasflaschen

Kunststoffflaschen ab 1 Liter, Ausnahme: Babyflaschen

Drohnen

Luftballons

gefährliche Gegenstände und Waffen aller Art

Besucherinnnen und Besucher stehen Schlange vor dem Schloss Bellevue.

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE Foto Services

Anreise zum Bürgerfest

Besucherinnen und Besucher sollten mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen. Die Buslinien 100 und 187 halten in unmittelbarer Nähe von Schloss Bellevue (Haltestelle "Großer Stern"). Vom S-Bahnhof Bellevue erreicht man das Schloss in etwa sieben Minuten. Parkplätze stehen nicht zur Verfügung.

Auch interessant: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier muss mehr Klartext wagen