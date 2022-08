Bei der Berliner S-Bahn kommt es am Montagvormittag wegen einer Weichenstörung zu Problemen (Archivbild).

Weichenstörung S-Bahn Berlin: Viele Probleme am Montagvormittag

Berlin. Holpriger Start in die neue Woche: Fahrgäste der Berliner S-Bahn mussten am Montagvormittag viel Geduld aufbringen. Auf zahleichen Linien im Südosten der Hauptstadt kam es zu Zugausfällen und Verspätungen. Das Unternehmen nannte eine Weichenstörung in Schöneweide als Ursache.

Betroffen von den Änderungen im Betriebsablauf waren am Vormittag die Linien S45, S46, S47, S8, S85 und S9. Folgende Änderungen liegen aktuell noch vor:

Linie S47 verkehrt Schöneweide <> Spindlersfeld

Linie S8 verkehrt Birkenwerder <> Treptower Park

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Fahrgäste sollten zur Umfahrung die Verkehrsmittel der Berliner Verkehrsmittel (BVG) nutzen.

Eine weitere Weichenstörung lag am Südkreuz vor. Aus diesem Grund verkehrte die S45 nur zwischen nur zwischen Flughafen BER T1-2 und Tempelhof. Fahrgäste sollten zwischen Tempelhof und Südkreuz die Linien S41, S42 und S46 nutzen

Deutsche Bahn: FEX fällt zwei Wochen aus

Wer vom und zum Flughafen BER unterwegs ist, muss seit Montagmorgen zudem den Ausfall des Flughafen-Express (FEX) beachten. Die schnelle Verbindung zwischen Hauptbahnhof und Airport ist noch bis zum 22. August gesperrt.

Wie ein Bahnsprecher erklärt, umfassen die aktuellen Bauarbeiten, die zum Ausfall führen, „umfangreiche Gleis- und Weichenerneuerungen im S-Bahnhof Grünau und auf dem S-Bahn-Streckenabschnitt Grünau–Zeuthen“.