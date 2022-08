Herthas Serdar sieht sich im Mittelfeld: Lob für Schwarz

Berlin. Suat Serdar von Fußball-Bundesligist Hertha BSC sieht seine Rolle unter dem neuen Trainer Sandro Schwarz im zentralen Mittelfeld. Im Gespräch der Berliner «Morgenpost» (Samstag) sagte der 25-Jährige vor dem Derby beim 1. FC Union Berlin an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky), auf der Position als Achter könne er der Mannschaft am besten helfen. «Ich möchte dort Verantwortung übernehmen, vorangehen, auch wenn es mal nicht so läuft. Die Acht ist einfach meine Lieblingsposition. Und in der vergangenen Saison hat man gesehen, dass es über Außen eher nicht so gut läuft bei mir», sagte Serdar.

Seine Hoffnung auf einen persönlichen wie auch mannschaftlichen Aufschwung verbindet der Herthaner mit dem neuen Trainer Schwarz. Ihn kennt er von der gemeinsamen Zeit beim FSV Mainz 05. «Ich weiß, dass der Trainer mir das Vertrauen gibt. Ich will es zurückzahlen», betonte Serdar, der noch vor der Öffentlichkeit von der Verpflichtung des Trainers wusste. «Sandro und ich hatten schon vorher geschrieben, ich wusste es also schon, bevor es offiziell wurde. Und natürlich freut man sich, wenn man so eine Nachricht bekommt. Wir haben eine gute Bindung, weil er mich lange in Mainz begleitet hat, auch in den wichtigsten Jahren», sagte Serdar.

Von Schwarz ist er begeistert. «Er bringt sehr viel positive Energie in die Mannschaft, hat eine persönlich Bindung mit jedem Spieler, führt viele Einzelgespräche. Er versucht, jeden Einzelnen anhand von Videoanalyse noch einen Schritt voranzubringen. Er bringt die Mentalität rein, dass wir aktiven, aggressiven Fußball spielen», sagte Serdar.

