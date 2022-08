Viele Corona-Fälle: BVG kürzt nach den Ferien Busangebot

Berlin. Noch rund zweieinhalb Wochen dauern in Berlin die Sommerferien, die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) kündigen aber bereits jetzt an: Wenn die Schule wieder startet, werden nicht alle Busse wie geplant fahren können. Die aktuelle Pandemieentwicklung in Kombination mit einer angespannten Arbeitsmarktlage hätten zur Folge, dass die BVG ihr Angebot im Busbereich nach den Ferien – und damit nach Ende des Ferienfahrplans – leicht anpassen muss, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Konkret heißt das: Rund drei Prozent der wöchentlichen Busleistung werden gekürzt.

Konkrete Details, welche Linien betroffen sein werden, nennt die BVG noch nicht. Diese würden voraussichtlich rund eine Woche vor Ende der Ferien bekanntgegeben, heißt es. Generell betont das Unternehmen aber, dass alle Linien und Haltestellen weiter bedient und die Einschränkungen nicht den Schülerverkehr betreffen werden. „Anpassungen gibt es auf Linien mit dichten Takten oder dort, wo es Parallelverkehre gibt“, so das Unternehmen. Ein Beispiel dafür ist, wenn auf einer Strecke eine normale Linie und zusätzlich eine Expressbuslinie unterwegs sind.

BVG: Straßenbahnen und U-Bahnen sollen wie gewohnt fahren

„Wir bedauern es sehr, dass diese Maßnahmen nun notwendig sind“, erklärte Rolf Erfurt, Betriebsvorstand der BVG, in der Mitteilung. „Da Planbarkeit und ein stabiles Angebot für unsere Fahrgäste besonders wichtig sind, haben wir uns für diese notwendige Anpassung entschieden.“ Die Einschränkungen sind demnach mit der Senatsmobilitätsverwaltung abgestimmt worden.

Bereits während der Omikron-Welle Anfang des Jahres hatte die BVG ihr Angebot einschränken müssen. Auch damals war zunächst auf mehreren Buslinien der Fahrplan wegen vieler Krankmeldungen und Quarantänezahlen gekürzt worden, später waren auch auf einigen U-Bahn- und Tramlinien die Takte etwas ausgedünnt worden. Dieses Mal seien die Einschränkungen aber insgesamt geringer als zu Beginn des Jahres, schreibt die BVG. Straßenbahnen und U-Bahnen sollen nach jetzigem Stand nach den Sommerferien wie gewohnt fahren.

Dieses Mal verweist die BVG als zweiten Grund für die Kürzungen neben der aktuellen Corona-Lage und damit zusammenhängenden Ausfällen auch auf die „angespannte Marktlage für Arbeitgeber“. Wie auch viele andere Verkehrs- und Logistikunternehmen sowie weitere ganze Branchen würde man diese seit einigen Wochen bemerken, heißt es. „Die BVG hat ihre Anstrengungen im Recruiting daher weiter intensiviert“, erklärt das Unternehmen.