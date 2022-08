Noch im kleinen Kreis: BR Volleys starten Saisonvorbereitung

Berlin (dpa/bb). Die Berlin Volleys starten am kommenden Mittwoch mit ihren Trainingsvorbereitungen auf die neue Saison in der Volleyball-Bundesliga. Lediglich sechs Spieler des insgesamt 13-köpfigen Kaders werden mit Sicherheit zum Auftakt im Horst-Korber-Zentrum erwartet, darunter mit dem spanischen Zuspieler Angel Trinidad und Diagonalangreifer Matheus Krauchuk aus Brasilien zwei der insgesamt sechs Neuzugänge.

Ungewiss ist derzeit, ob auch Johannes Tille und Cody Kessel dabei sein werden. Beide dürfen sich noch Hoffnungen machen, für den WM-Kader ihrer jeweiligen Nationalmannschaften nominiert zu werden. Mittelblocker Nehemiah Mote sowie Neu-Libero Satoshi Tsuiki (zuletzt UV Frankfurt) genießen noch Sonderurlaub und werden erst eine Woche später dazustoßen. Die anderen Volleys-Spieler sind bis auf Weiteres bei ihren Nationalmannschaften im Einsatz.

Geleitet werden die Übungseinheiten in der ersten Zeit von Co-Trainer Lucio Oro, da Chefcoach Cedric Enard zunächst noch bei der kroatischen Nationalmannschaft beschäftigt ist.

Ihre ersten beiden Testspiele bestreiten die BR Volley Anfang September in Berlin gegen den Bundesliga-Rivalen Grizzlys Giesen. Die genauen Termine stehen noch nicht fest. Ein echter Härtetest erwartet den deutschen Meister Ende September bei einem hochkarätig besetzten Turnier im polnischen Posen.

Die Saison in der Bundesliga beginnt für die Volleys am 9. Oktober mit einem Auswärtsspiel beim TSV Haching München. Bereits am zweiten Spieltag am 16. Oktober kommt es in der Max-Schmeling-Halle zu einer Neuauflage des Playoff-Finales vom April dieses Jahres gegen den VfB Friedrichshafen.

© dpa-infocom, dpa:220804-99-269895/2 (dpa)