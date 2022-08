Zwei Tote bei Verkehrsunfall auf der A20 in Brandenburg

Prenzlau. Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 20 im Norden Brandenburgs sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Aus noch ungeklärter Ursache sei ein Kleintransporter am Mittwochmorgen zwischen den Anschlussstellen Prenzlau-Süd und Prenzlau-Ost nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in einen Graben geschleudert, teilte die Polizeidirektion Ost mit. Dabei habe sich das Fahrzeug überschlagen. In dem Transporter sei nach ersten Erkenntnissen eine Familie unterwegs gewesen, von der zwei Menschen bei dem Unfall gestorben seien. Deren Identität sei noch nicht bekannt.

An Bord seien auch vier Kinder gewesen, von denen eins mit den beiden 39 Jahre alten Eltern schwer verletzt mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser nach Mecklenburg-Vorpommern und Berlin geflogen worden sei. Drei weitere Kinder im Alter zwischen sieben und elf Jahren wurden ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Während der Rettungsarbeiten seien die Fahrbahnen der A20 in Richtung Mecklenburg-Vorpommern voll gesperrt worden, berichtete die Polizei. Zur Ermittlung der Unfallursache wurden Sachverständige hinzugezogen.

