Wohnen Rekordpreise für Immobilien in Brandenburg

Vier Arbeiter stehen auf dem Baugerüst der Baustelle am Alten Markt in der Potsdamer Innenstadt.

Die Preise für Bauland und Wohnhäuser schießen in Brandenburg weiter in die Höhe. Auch für Ackerland und Forste muss wieder mehr bezahlt werden. Ein Ende der Preisspirale auf dem Immobilienmarkt ist noch nicht in Sicht.