Wetter in Berlin: Bis zu 36 Grad! Neue Hitzewelle rollt an

Berlin-Potsdam. Die Menschen in Berlin und Brandenburg erwartet eine sommerliche Woche mit steigenden Temperaturen. Die Temperaturen klettern zum Wochenstart auf bis zu 27 Grad und fallen in der Nacht auf Tiefstwerte von 8 Grad. Dienstags bleibt es bei um die 29 Grad trocken in Berlin und Brandenburg. In der Nacht zum Mittwoch zieht es sich nach Einschätzung der Meteorologen zu und kühlt sich auf bis zu 14 Grad ab.

Der Mittwoch wird dann voraussichtlich sonnig und trocken bei bis zu 34 Grad. Teilweise weht dazu leichter bis mäßiger Wind. Donnerstag könnte es bei Spitzenwerten bis 36 Grad noch wärmer werden. Der Deutsche Wetterdienst sprach für ganz Deutschland von einer "knackigen" aber "kurzen" Hitzewelle.

Die Vorhersage des DWD im Detail

Montag, 1. August 2022: Zunächst viele Wolken und nur örtlich schwache Schauer, am Nachmittag und Abend zunehmende Aufheiterungen und trocken. Temperaturanstieg auf 24 Grad zwischen Prignitz und Uckermark, um 26 Grad in Berlin und bis 27 Grad im Süden Brandenburgs. Schwacher, zeitweise mäßiger Wind aus West bis Nordwest. In der Nacht zum Dienstag wechselnd bis gering bewölkt. Niederschlagsfrei. Tiefsttemperatur 14 bis 10 Grad, in der Prignitz bis 8 Grad. Schwacher Wind.

Dienstag, 2. August 2022: Bei durchziehenden Wolkenfeldern häufig heiter, trocken. Erwärmung auf 26 bis 29 Grad. Schwacher Wind, meist aus westlichen Richtungen. In der Nacht zum Mittwoch zunehmend wolkig, in der zweiten Nachthälfte wieder gering bewölkt. Niederschlagsfrei. Tiefstwerte zwischen 18 und 14 Grad. Schwachwindig.

Mittwoch, 3. August 2022: Heiter. Trocken. Höchstwerte zwischen 31 und 34 Grad. Schwacher bis mäßiger Südwestwind, am Abend nachlassend aus unterschiedlichen Richtungen. In der Nacht zum Donnerstag klar oder gering bewölkt. Niederschlagsfrei. Temperaturrückgang auf 20 bis 16 Grad. Schwacher Wind.

Donnerstag, 4. August 2022: Neben Quellwolken viel Sonnenschein. Überwiegend trocken. Höchstwerte zwischen 33 und 36 Grad. Schwacher Wind aus südlichen Richtungen. In der Nacht zum Freitag wechselnde Bewölkung. Gegen Morgen in der Prignitz lokal Schauer oder kurze Gewitter. Tiefstwerte zwischen 21 und 18 Grad. Schwacher Wind.