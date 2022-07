Demonstration gegen Corona-Maßnahmen in Berlin

Berlin (dpa/bb). Gegner der Corona-Maßnahmen haben sich am Samstag in Berlin am Brandenburger Tor versammelt. Mehr als 1200 Menschen beteiligten sich nach Polizeiangaben an einem Protestzug, der unter dem Motto «Uneingeschränkte Wiederherstellung sämtlicher Grundrechte» am späten Mittag auf der westlichen Seite des Brandenburger Tors startete. Bereits dort kamen nach Angaben eines dpa-Reporters mehrere Dutzend Menschen zum Gegenprotest zusammen. Dazu zählten etwa Mitglieder der Initiative «Omas gegen Rechts», die sich gegen Antisemitismus, Rassismus, Frauenfeindlichkeit und Faschismus einsetzt.

Die Polizei war nach eigenen Angaben mit mehr als 200 Einsatzkräften vor Ort. Nach ihren Angaben hatten die Veranstalter des Protestes gegen die Corona-Maßnahmen vorher von 10.000 erwarteten Teilnehmern gesprochen. Ursprünglich hieß es, der Protestzug solle wieder zum Brandenburger Tor zurückführen. Die Strecke wurde nach Angaben eines Polizeisprechers jedoch verlängert und sollte unter anderem von der Torstraße zur Rosa-Luxemburg-Straße bis zum Rosa-Luxemburg-Platz führen. Für dort hatten linke Initiativen zu Gegenprotesten aufgerufen. Am Abend (Stand 18.30 Uhr) waren nach Polizeiangaben noch etwa 450 Teilnehmer des Protestzuges dort und rund 50 Gegendemonstranten.

Mehrere Teilnehmer der Demonstration forderten die Freilassung von Michael Ballweg, dem Gründer der «Querdenken»-Bewegung, aus der Untersuchungshaft. Die Stuttgarter Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den 47-Jährigen wegen Betrugs und Geldwäsche. Die «Querdenken»-Bewegung richtet sich gegen die Corona-Politik.

An diesem Montag jährt sich der Tag der ersten Großdemonstration der «Querdenken»-Bewegung. Gegner der Corona-Maßnahmen haben deshalb bundesweit zu Veranstaltungen und Kundgebungen aufgerufen.

