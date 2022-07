Elbe-Elster: Lage beim Großbrand entspannt sich - Regen bleibt aus

Der Waldbrand in Elbe-Elster war am Montag ausgebrochen und hatte sich zwischenzeitlich auf rund 800 Hektar ausgebreitet.

Rauch steigt in einem Wald im Landkreis Elbe-Elster vom Boden auf.

Elbe-Elster Feuerwehren fordern Verstärkung bei Waldbränden an

Falkenberg. Im Waldbrandgebiet im Süden Brandenburgs haben die Einsatzkräfte Verstärkung angefordert. Weil Sommer-Temperaturen ohne nennenswerten Niederschlag vorhersagt seien, seien weitere Brandschutzeinheiten aus dem Land angefordert worden, teilte der Landkreis Elbe-Elster am Samstagabend in Herzberg (Elster) mit. „Diese Situation birgt das Risiko aufflammender Feuer.“ Am Abend waren demnach noch 160 Einsatzkräfte vor Ort. Die Arbeit sollte auch in der Nacht zum Sonntag fortgesetzt werden.

Den Angaben zufolge flog ein Hubschrauber über das betroffene Gebiet, „um die kritischen Brandstellen und Brandnester zu dokumentieren“. Zudem seien Drohen im Einsatz gewesen, um Feuerwehrleute zielgerichtet zu Glutnestern schicken zu können. Die Feuerwehren befürchten seit Tagen ein Aufflammen des Feuers.

Zuvor war die Lage im Waldbrandgebiet von offizieller Seite als entspannt bezeichnet worden. Die Feuerwehrleute kämpften am Samstag auf einer Fläche von 500 Hektar noch gegen einzelne Glutnester, die gelöscht werden mussten, wie es vom Verwaltungsstab des Landkreises hieß. Der Waldbrand im Süden unweit der sächsischen Grenze war am Montag ausgebrochen und hatte sich schnell auf rund 800 Hektar ausgebreitet. Ein vom Deutschen Wetterdienst angekündigter Regen für die Lausitz, auf den die Einsatzkräfte gehofft hatten, ist in dieser Region ausgeblieben.

250 Einsatzkräfte löschten das Feuer vom Boden aus. Hilfe bekamen sie von der Bundeswehr, die bis Sonntag auch einen Transporthubschrauber in Bereitschaft hält. Er kann beim Wiederaufflammen von Feuern von der Luft aus löschen. Am Samstagnachmittag hieß es, er sei nicht mehr erforderlich. Zwei Pionierpanzer sind den Angaben zufolge vor Ort, die beim Schlagen von Schneisen und Wegebau für ein Herankommen an die Brandfläche halfen. Auch ein Erkundungshubschrauber der Polizei steht weiteren Angaben zufolge mit ihren vier Wasserwerfern bereit.

Videografik: Der Kampf gegen Waldbrände Videografik: Der Kampf gegen Waldbrände Video: Katastrophe, Unglück, Umwelt

Die Arbeit der Feuerwehrleute ist nach wie vor kräftezehrend. „Von Brandherd zu Brandherd zu fahren, ist eine Mammutaufgabe, die Herde werden immer kleinteiliger“, beschrieb der stellvertretende Waldbrandschutzbeauftragte des Landes, Philipp Haase, der Deutschen Presse-Agentur die Belastung.

Unterdessen hat die Katastrophenschutz-Organisation @fire, die an der Bundesstraße 183 Vegetation gezielt abgebrannt hat, ihren Einsatz beendet. Sie kümmerte sich etwa um Totholz, um so ein Übergreifen des Feuers auf andere Bereiche zu verhindern. Die Bundesstraße bleibt zwischen Beilrode und Marxdorf weiter gesperrt, damit Einsatzfahrzeuge ungehindert in das Brandgebiet kommen.

Kiebitzsee wieder für Badegäste freigegeben

Der Kiebitzsee im Naherholungsgebiet der Stadt Falkenberg ist nach Angaben des Kreises inzwischen wieder für Badegäste freigegeben worden. Löschhubschrauber der Bundeswehr hatten in den vergangenen Tagen dort Wasser zum Löschen entnommen. Dafür war der See aus Sicherheitsgründen gesperrt worden.

Die Einsatzkräfte vor Ort hatten für Samstag auf vom Deutschen Wetterdienst angekündigten Regen für die Lausitz gehofft. Bis zum frühen Nachmittag ist der Niederschlag aber ausgeblieben.

Großschadenslage bleibt weiter bestehen

Die sogenannte Großschadenslage bleibt weiter bestehen, wie der Landkreis am Samstagnachmittag mitteilte. Damit ist es möglich, Einsatzkräfte aus anderen Gebieten um Unterstützung zu bitten, weil eigene Kräfte die Lage allein nicht bewältigen können. Weitere Brandschutzeinheiten wurden angefordert. Obwohl die Lage im Moment stabil sei, gebe die Wetterprognose für den Anfang der Woche Anlass zur Sorge, hieß es. Es fehle bei hohen Temperaturen Niederschlag.

Betroffen vom Großbrand im Kreis Elbe-Elster seien 60 verschiedene Waldbesitzer, berichtete Waldbrandschutzexperte Haase. Aufgabe der Oberförsterei sei es nach dem Ablöschen der Brandflächen, alle Eigentümer zu informieren und die jeweiligen Flächen zu übergeben. Geplant sei dazu eine Waldbesitzerversammlung. „Soweit sind wir aber noch nicht.“

