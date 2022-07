Berlin Kellerverschläge brennen in Wohnhaus in Neu-Hohenschönhausen

Berlin (dpa/bb). In den Kellerverschlägen eines Elfgeschossers in Neu-Hohenschönhausen hat es gebrannt. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Das Feuer in dem Wohnhaus in der Straße Am Breiten Loch war aus noch ungeklärter Ursache am frühen Samstagmorgen ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen und hat nach eigenen Angaben die Verschläge leer geräumt.

© dpa-infocom, dpa:220730-99-211188/2 (dpa)