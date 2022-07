Q&A: Warum Waldbrände gerade in Brandenburg so wüten

Feuer Warum Waldbrände gerade in Brandenburg so wüten

Falkenberg. Bei der Bekämpfung des großen Waldbrandes im Elbe-Elster-Kreis haben die Einsatzkräfte deutliche Fortschritte erzielt. Das Feuer konnte erfolgreich bekämpft werden, wie Landrat Christian Heinrich-Jaschinski (CDU) am Freitagabend nach einem Besuch vor Ort mitteilte. Er bedankte sich bei allen Helfern für «ihren unerschrockenen Einsatz, Mut und die Hilfsbereitschaft».

Am Abend kämpften nach Angaben des Landkreises noch 250 Feuerwehrleute im Brandgebiet von Kölsa-Rehfeld auf insgesamt rund 430 Hektar vom Boden aus gegen die Flammen. Immer wieder komme es zu kleinen Feuern, die unter Kontrolle gebracht werden müssten, erklärte ein Sprecher. Insgesamt habe sich die Lage jedoch entspannt.

Transporthubschrauber der Bundeswehr stehen nach den Angaben bis einschließlich Sonntag in Bereitschaft, um beim Löschen jederzeit Unterstützung leisten zu können. Das gelte auch für zwei Pionierpanzer und die Löschfahrzeuge der Bundeswehr.

Wegen des Großbrandes hatte der Landkreis für das Naherholungsgebiet Kiebitz ein Badeverbot ausgesprochen, damit Hubschrauber dort Wasser zum Löschen entnehmen konnten. Das Verbot bestehe ab der Nacht zum Samstag nicht mehr, teilte der Landkreis mit.

Experten blicken mit Sorge auf die andauernde Waldbrandsaison und das, was noch kommt. Die Waldbrandsaison in Brandenburg scheint in diesem Jahr bereits besonders verheerend: Die Schäden könnten größer ausfallen als im Dürresommer 2018, hieß es.

Fragen und Antworten zum zähen Kampf gegen die Waldbrände in Brandenburg

Warum ist der Wald in Brandenburg besonders anfällig?

Brandenburg ist geprägt von sandigen Böden. Im Zusammenhang mit dem Bundesland wird immer wieder die „Kiefer im märkischen Sand“ genannt. Diese Baumart dominiert mit rund 70 Prozent die Gesamtwaldfläche. Im Land gibt es rund 1,1 Millionen Hektar Wald auf mehr als einem Drittel der Landesfläche. Das Harz der Kiefern kann Waldbrände noch begünstigen. Zudem kann diese Baumart Wasser nicht gut im Boden halten, auch deshalb soll der Waldumbau beschleunigt werden. Hinzu kommt der nicht ausreichende Niederschlag in den vergangenen Jahren. Im Juli fiel nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes nur 35 Liter Regen pro Quadratmeter. Im Schnitt der Jahre 1961 bis 1990 waren es 54 Liter pro Quadratmeter.

Wieso ist der Kampf gegen die Feuer in Wäldern schwierig?

Ein großes Problem bei der Brandbekämpfung ist die Munitionsbelastung auf Wald- und Heideflächen. Tückisch sind auch Glutnester im Boden und Wind. Kein anderes Bundesland gilt als so stark mit Kampfmitteln belastet wie Brandenburg: Es soll rund 12 Prozent der Gesamtfläche betreffen. Große Hitze durch Brände kann dazu führen, dass sich Kampfmittel selbst entzünden - etwa, wenn sie Phosphor enthalten. Flächen auf alten Truppenübungsplätzen, die mittlerweile Naturlandschaften sind, wurden größtenteils noch nicht von Munition befreit. Das erschwert die Löscharbeiten etwa in der Lieberoser Heide, Treuenbrietzen und Jüterbog. Genaue Zahlen dazu, wie viel Munition in der Erde liegt, gibt es nicht.

Experten der Kampfmittelbeseitigung vernichten jedes Jahr Hunderte Tonnen Bomben, Granaten und Munition. 2021 waren es 328 Tonnen Kampfmittel. Jedoch müssen die Eigentümer dafür sorgen, dass die Flächen vorher auf Munition untersucht werden, was Geld kostet. Förster fordern seit Jahren mehr Mittel vom Land für die Beräumung munitionsbelasteter Flächen.

Wie kann Technik bei Waldbränden helfen und wo hakt es?

Viele Hundert Einsatzkräfte sind in der Waldbrandsaison fast nonstop im Einsatz. Außerhalb von großen Städten rücken vor allem Freiwillige Feuerwehren aus, die moderne Technik brauchen. Forderungen nach besserer Ausrüstung wurden laut. Forstwissenschaftler Alexander Held kritisierte, Deutschland hinke bei der Waldbrandbekämpfung bei Ausbildung und Taktik hinterher.

Landesinnenminister Michael Stübgen (CDU) sagte, die Feuerwehren seien besser ausgestattet als noch in den Waldbrandjahren 2018 und 2019, aber noch nicht ausreichend. In diesem Jahr wurden 35 spezielle Tanklöschfahrzeuge neu angeschafft und geländetaugliche Fahrzeuge. Bei großen Bränden auf Hunderten Hektar Fläche ist aber die Bundeswehr mit ihren Lösch-Hubschraubern unerlässlich. Flugzeuge zur Brandbekämpfung hält der Feuerwehrverband Brandenburg nicht für sinnvoll - er hofft auf Lösch-Drohnen, doch das bleibt vorerst Zukunftsmusik. Bisher ebnen Pionierpanzer den Weg durch Wälder. Wasserwerfer sind gefragt sowie Drohnen, die Glutnester besser finden sollen. Nachholbedarf sehen Fachleute bei der Schutzkleidung.

Steigt die Waldbrandgefahr?

„Deutschland ist jetzt ein Waldbrandland“, sagte vor kurzem Somidh Saha vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT). Als Folge des Klimawandels steige auch die Feuergefahr. Der Professor für „Nature Conservation“ an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde, Pierre Ibisch, sagte der Deutschen Presse-Agentur: „Das Problem ist zu einem guten Teil hausgemacht. Wir haben mit unserem Lebensstil nicht nur die Klimakrise ausgelöst, sondern auch die Natur stark geschwächt.“ Daten zur Veränderung der Häufigkeit und Länge von Dürre- und Hitzeperioden zeigten, dass die Klimakrise eine rasche Zunahme der Tage mit Waldbrandgefahr bedeutet. Einen direkten Zusammenhang zwischen dem Klimawandel und einzelnen Waldbränden nachzuweisen, ist laut Experten schwierig. Fest steht: Durch den Klimawandel gibt es mehr heiße Tage. Hitze allein löst zwar noch keine Waldbrände aus. Aber hohe Temperaturen, Trockenheit, geringe Luftfeuchtigkeit und Wind können das Risiko für Waldbrände steigern.

Wie kann der Schutz der Wälder verbessert werden?

In Politik und Forschung ist vom Waldumbau die Rede. Wälder sollen widerstandsfähiger werden. Im Koalitionsvertrag hat auch die Bundesregierung vereinbart: „Durch einen gezielten Waldumbau müssen artenreiche und klimaresiliente Wälder mit überwiegend standortheimischen Baumarten geschaffen werden.“ Erforscht wird auch, wie unterschiedliche Baumarten auf Feuer reagieren.

Forscher Ibisch sieht dringenden Handlungsbedarf. Er kritisierte, auf einem Großteil der Waldfläche in Deutschland stünden mehr oder weniger naturferne Forsten, oftmals aus Nadelbäumen. „Diese sind nicht nur die ersten Opfer der Klimakrise, sondern zudem auch besonders brennbar.“ Aus seiner Sicht wurde die lange bekannte Aufgabe der Waldentwicklung - oft aus betriebswirtschaftlichen Gründen - verschleppt. Es würden noch immer Nadelbaumplantagen neu angepflanzt. „Das muss jetzt sofort aufhören.“ Durch den Waldumbau mit mehr angepflanzten Laubbäumen könne mehr Wasser im Wald gehalten werden, hatte auch der Experte am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, Christopher Reyer, gesagt.

