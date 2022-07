Warum in Prenzlauer Berg nachts Kettensägen röhren

An einer stark befahrenen Bahnstrecke in Prenzlauer Berg steht die Baumpflege an. Das funktioniert nur nachts.

Berlin. Eine amtlich genehmigte Art der Ruhestörung erwartet Anwohner in Prenzlauer Berg ab Montagnacht. In den frühen Morgenstunden des 1. 2. und 3. August werden an der Storkower Straße Motorsägen erklingen. So meldet es des Bezirksamt Pankow, um Beschwerden zuvorzukommen. Grund für den Lärm, der stundenlang andauern kann, sind Baumpflegearbeiten.

Bezirksamt Pankow erwartet bis zu zwei Stunden Lärm

Die betroffenen Gehölze an der stark befahrenen Strecke der Berliner Ringbahn seien nur von den Gleisen aus zugänglich, so dass die Arbeiten lediglich in der Betriebspause der Bahn stattfinden können, begründet der Bezirk die Arbeiten zu einer Zeit, zu der Anwohner eigentlich mit der Nachtruhe rechnen. Nun müssen sie für ein bis zwei Stunden Lärmbelästigung durch Kettensägen erdulden. Das Bezirksamt Pankow bitte dafür um Verständnis.

