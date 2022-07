Viertägiger Gedenkmarsch für gefallene Soldaten

Berlin. Im Gleichschritt geht es an der Siegessäule vorbei – wortlos, ernst und andächtig. Am Straßenrand staunen Passanten über das disziplinierte Aufgebot. Manche klatschen Beifall, viele halten den Moment mit der Kamera fest.

116 Kilometer – einen für jeden gefallenen Soldaten

Nach vier Tagen und 116 Kilometern Fußmarsch sind am Donnerstag insgesamt 135 Soldatinnen und Soldaten in Berlin eingetroffen. Ihre Wanderung ist eine Geste, die vom Reservistenverband der Bundeswehr organisiert wurde und der 116 in Auslandseinsätzen gefallenen Kameradinnen und Kameraden gedenken soll – für jede Person ein Kilometer. Gleichzeitig wurde an die mehr als 3346 im Dienst Verstorbenen erinnert, die auf dem Boden der Bundesrepublik bei Unfällen oder Übungen ums Leben gekommen sind. Ziel des Marsches war das Ehrenmal der Bundeswehr im Verteidigungsministerium, wo zusammen mit Staatssekretärin Margaretha Sudhof ein Kranz niedergelegt wurde.



Mehrere Marschierende trugen die Namen der im Ausland Verstorbenen auf ihrer Uniform. Unter ihnen waren rund 70 Prozent aktive und 30 Prozent Reserve-Soldaten. „Viele waren dabei, als die Kameraden umgekommen sind“, erklärte Manfred Schreiber, Landesvorsitzender des Reservistenverbandes Niedersachsen und Leiter des Gedenkmarsches. „Das ist für die ein oder andere Person wie eine Therapie. Endlich wieder Menschen um sich haben, die verstehen, was du erlebt hast.“

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Vor dem Reichstag gibt es ein Treffen mit Hinterbliebenen

Oberstleutnant Marcel Bohnert umarmt Jutta Hoffmann, Mutter des 2010 in Afghanistan gefallenen Soldaten Florian.

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE Foto Services

Vor der Kranzniederlegung sammelte sich die Gruppe vor dem Reichstag, um Hinterbliebene ihrer ehemaligen Kameradinnen und Kameraden zu treffen. „Damit wollen wir ihnen zeigen, dass sie in dieser Situation nicht allein sind“, so Schreiber. Unter ihnen war auch Jutta Hoffmann, Mutter von Florian, der 2010 im Alter von 26 Jahren in Afghanistan getötet wurde. Er war ihr einziger Sohn. „Ich habe Gänsehaut und Tränen in den Augen, wenn ich sehe, welche Strapazen die Soldaten mit dem Marsch auf sich nehmen.“ Sie ist aus Halle/Saale gekommen, um an diesem Tag hier zu sein. 2018, als der Gedenkmarsch erstmals und im Stillen stattfand, war sie noch die einzige Hinterbliebene.

Mittlerweile findet die Veranstaltung unter Beteiligung der Öffentlichkeit statt. Dadurch erhofft sich Manfred Schreiber eine andere Kultur im Umgang mit Uniformierten und der Bundeswehr innerhalb der Bevölkerung. Eine solche müsse gedeihen und könne am Ende dazu führen, dass irgendwann die Spitze des Verteidigungsministeriums an der Kranzniederlegung teilnimmt.