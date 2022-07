Besserer Schutz für Whistleblower

Berlin. Die Bundesregierung will Personen, die Hinweise auf Missstände in Unternehmen oder Behörden geben, besser vor Kündigung und Mobbing schützen. Einen entsprechenden Gesetzentwurf beschloss sie am Mittwoch. Geschützt werden damit nicht nur Arbeitnehmer, sondern auch Beamte, Selbstständige, Anteilseigner und Mitarbeiter von Lieferanten, hieß es.

Bei den Hinweisen kann es beispielsweise um Verstöße gegen Umweltschutzvorgaben oder Sicherheitsvorschriften, aber auch gegen das Kartellrecht gehen. Die sogenannten Whistleblower sollen sich an Meldestellen wenden können, wo ihre Identität vertraulich behandelt wird. Auch anonyme Hinweise sollen bearbeitet werden. Ungerechtfertigte Nachteile für den Hinweisgeber wie Kündigung, Abmahnung, Verhindern einer Beförderung, Diskriminierung, Rufschädigung und Mobbing sind verboten und können zu Geldbußen führen, das sieht der Gesetzentwurf vor. Alle Arbeitgeber und Organisationen mit mindestens 50 Beschäftigten müssen eine solche Stelle einrichten.

Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) hatte zuletzt angekündigt, eine entsprechende Stelle einzurichten, nachdem Intendantin Patricia Schlesinger und Verwaltungsratschef Wolf-Dieter Wolf in den Verdacht geraten waren, private mit beruflichen Interessen vermischt zu haben. Zunächst kritisierte Schlesinger, dass interne Informationen nach außen gedrungen seien, später sagte sie die Einrichtung einer Stelle für entsprechende Verdachtsfälle zu. Derzeit untersucht eine Anwaltskanzlei im Auftrag des RBB die Vorwürfe.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Bei der Reform steht Deutschland unter Zeitdruck, denn es droht eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof. Die Frist für die Umsetzung der EU-Richtlinie lief im Dezember 2021 aus.