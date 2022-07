Waldbrände: Mit dem Panzer gegen die Flammen

Potsdam. Noch am Dienstag schien die Lage absolut hoffnungslos: die Feuermänner und -frauen überfordert, die Flammen außer Kontrolle und das Wetter der Erfüllungsgehilfe der Katastrophe. Die Lage in den Waldbrandgebieten im Süden Brandenburgs ließ zwar auch am Mittwoch keine Entwarnung zu. Dennoch machte sich wieder etwas Optimismus breit.

„Ich gehe davon aus, dass die Großschadenslage in dieser Woche beendet werden kann“, sagte Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen der Berliner Morgenpost. Noch am Dienstag zeigte sich der CDU-Politiker überzeugt, dass der Einsatz rund um Falkenberg im Elbe-Elster-Kreis noch mehrere Wochen andauern wird.

Doch Stübgen bleibt bei der Einschätzung, dass die Brandbekämpferinnen und -bekämpfer noch lange mit den Waldbränden beschäftigt sein werden. Auch nach starken Regenfällen könnten Glutnester bleiben, die örtlichen Feuerwehren müssten regelmäßige Kontrollgänge machen. „Beim Auftreten von Rauch muss dann auch schnell gehandelt werden.“

Explosionsgefahr: In zwei Abschnitten wird Munition vermutet

Rund 850 Hektar sind in Südbrandenburg vom Feuer betroffen. Die Situation hat sich am Mittwoch allerdings etwas entspannt. Der heiße Brand mit starker Rauchentwicklung wurde auf eine Fläche von 500 Hektar zurückgedrängt. „Die Nord- und die Ostflanke sind gesichert, also unter Kontrolle“, so Innenminister Stübgen. „Es finden aber noch einzelne Brandentwicklungen an der Südflanke statt.“ Dort, an der Bundesstraße 183, habe sich allerdings der Einsatz des Bergepanzers der Bundeswehr bewährt. Der hatte am Dienstag eine Schneise in das Brandgebiet geschlagen, sodass Löschkräfte besser an die Brandherde herankommen.

Die Flammen würden ununterbrochen bekämpft. Im Einsatz sind laut Stübgen Hubschrauber der Bundeswehr, 480 Kräfte der Feuerwehr und rund 90 Fahrzeuge. Die größte Hoffnung legen die Brandbekämpferinnen und -bekämpfer aktuell in das Wetter. Noch am Anfang der Woche hatten starke Böen mit bis zu 60 Stundenkilometern die Ausbreitung der Flammen befördert. In der Nacht zu Mittwoch ließ der Wind allerdings nach. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) geht jedoch davon aus, dass er wieder auffrischen wird – und mit Regen sei frühestens Freitagabend zur rechnen.

Wie so oft bei Waldbränden in Brandenburg, erschweren auch aktuell Munitionsreste im Boden die Brandbekämpfung. In dem betroffenen Gebiet liegt ein ehemaliger sowjetischer Flugplatz. Das Gebiet drumherum wurde bereits vor Jahren auf gefährliche Überbleibsel untersucht. Gefunden wurde allerdings nichts – und das Gebiet entsprechend als sicher eingestuft. Eine Fehleinschätzung, wie sich jetzt herausstellte. Es herrscht Explosionsgefahr. Das Löschen ist dort aus Sicherheitsgründen nur von der Seite oder aus der Luft möglich.

Waldbrände auch in der Sächsischen Schweiz und in Tschechien

Auch im zweiten Waldbrandgebiet in der Sächsischen Schweiz erschweren die Umstände die Löscharbeiten. Das Gebiet sei schwer zu erreichen, Totholz und Wind nährten das Feuer. Die Waldbrände im sächsischen Erzgebirge brachen am Wochenende aus, nachdem Brände aus der benachbarten Böhmischen Schweiz in Tschechien übersprungen waren. Dort kämpfen rund 450 Löschkräfte gegen die Flammen, auf der deutschen Seite sind es 150.