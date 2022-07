Senat entscheidet am 16. August über Energiesparplan

Berlin. Der Senat wird voraussichtlich am 16. August über einen Energiesparplan für Berlin entscheiden. Derzeit arbeitet die Taskforce unter der Leitung von Wirtschaftssenator Stephan Schwarz (parteilos, für SPD) an geeigneten Schritten, um den Energieverbrauch in den öffentlichen Gebäuden um mindestens zehn Prozent zu senken. Dazu haben die zehn Senatsverwaltungen in der vergangenen Woche eigene Vorschläge vorgelegt, die jetzt geprüft werden.

Dazu zählen nach Informationen der Berliner Morgenpost neben den bereits bekannten Maßnahmen, wie die Heizung in den Verwaltungen zu drosseln oder die Wassertemperatur in Schwimmbädern zu senken, auch das mögliche Abstellen von Ampelanlagen zu verkehrsschwachen Zeiten, das verstärkte Umrüsten der Beleuchtung auf LED-Leuchtmittel und das Ausschalten von Außenbeleuchtungen.

Dabei muss allerdings überprüft werden, welche Maßnahmen Berlin in Eigenregie umsetzen kann und für welche Sparvorhaben möglicherweise Bundesregeln greifen. So kann beispielsweise die Raumtemperatur in öffentlichen Gebäuden nicht unter 20 Grad reguliert werden, weil es bundesrechtlichen Vorgaben widerspräche.

Der Senat sieht alle in der Pflicht, einen Teil zur Energieeinsparung beizutragen. „Neben dem Staat und der Wirtschaft sind auch die Privathaushalte gefordert, schon allein deshalb, damit sie später ihre Heizungsrechnung bezahlen können“, sagte Mobilitätssenatorin Bettina Jarasch (Grüne). „In einer Mieterstadt haben es aber die Haushalte allein nicht in der Hand, in ihren Wohnungen Energie zu sparen, da sind auch die Vermieter in der Pflicht“.

Berliner Senat sieht Bund in der Pflicht

Insgesamt sieht der Senat zunächst den Bund in der Pflicht, das dritte Hilfspaket auf den Weg zu bringen, um den Energieverbrauch deutlich zu senken. „Wir brauchen ein Moratorium für Gas- und Stromsperren in diesem Winter“, sagte Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke) der Nachrichtenagentur dpa. Einhergehen sollte dies aus ihrer Sicht mit einer Art Auffanglösung für Stadtwerke. Denn diese müssten ja Ausfälle von Kunden, die ihre Energie nicht mehr zahlen könnten, erst einmal überbrücken.

Die Senats-Taskforce zur Energieeinsparung wurde am 14. Juli eingesetzt und tagte bislang zwei Mal. Die Arbeitsgruppe umfasst 40 Mitglieder. Bis zum 22. Juli hatten die Senats- und Bezirksverwaltungen die Möglichkeit eigene Vorschläge einzubringen. Ziel ist es, mindestens zehn Prozent an Energie einzusparen, um weniger Gas zu verbrauchen.