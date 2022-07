Potsdamer Platz: „The Playce“ will auch Berliner begeistern

Berlin. Berlins Shopping-Center-Dichte sucht bundesweit noch immer ihresgleichen: 69 gibt es in der Stadt. Verständlich, dass Investoren nicht mehr zwangsläufig auf die Idee kommen, dass sich hier mit den überdachten Einkaufsangeboten noch Geld verdienen lässt. Auch für die in die Jahre gekommenen Potsdamer Platz Arkaden galt das. Das Verhältnis zwischen der 1998 eröffneten Mall und den Hauptstadt-Einwohner bezeichnet selbst Brookfield-Manager Karl Wambach als „schwierig“. Von Einheimischen sei das Areal am Potsdamer Platz in Mitte in den letzten Jahren eher gemieden worden.

Der US-Konzern Brookfield will dem Einkaufszentrum und dem umliegenden Gebiet nun neues Leben einhauchen. Brookfield ist seit 2016 Eigentümer, 2020 begann der Umbau. Erstmals Gäste will der neue Shopping-Tempel am 15. September empfangen. Der Name soll danach zum Programm werden: „The Playce“ – ein Wortspiel aus „Place“ (engl.: „Platz“) und „Play“ (engl.: „Spiel“). Willkommen in dem neuen Einkaufszentrum, das viel mehr sein will als nur das!

Karl Wambach am Dienstagmorgen im neuen „The Playce“, wo noch Umbauarbeiten laufen.

Foto: Jörg Krauthöfer / FUNKE Foto Services

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr als 200 Millionen Euro habe Brookfield Wambach zufolge seit 2016 in das Areal investiert. Auch dem US-Konzern dürfte dabei klar gewesen sein: Noch ein gewöhnliches Shopping-Center braucht Berlin nicht. Zumal sich gleich um die Ecke die „Mall of Berlin“ befindet – dort sind 270 Geschäfte auf über 76.000 Quadratmetern untergebracht.

Klasse statt Masse: Ausgewählte Shops sollen Kunden anziehen

„The Playce“ hingegen will nicht mehr an die alte Größe anknüpfen. Von ursprünglich 135 Shops in den Arkaden sinkt die Zahl der Gewerbeflächen auf 90. Bei den Einzelhändlern an sich habe man auf Klasse gesetzt, auf Konzepte und Ideen, die es so in Europa oder zumindest in Deutschland noch nicht gebe, erzählt Wambach am Dienstag.

Große Einzelhandelsflächen hätte unter anderem der Spielzeugkonzern Mattel gemietet, der auf drei Etagen Produkte seiner Marken wie Barbie oder Hot Wheels verkaufen will. Gleichzeitig wird es in der „Mission Play“-Erlebniswelt aber nicht nur ums Verkaufen gehen. Auch Ausprobieren, Erlebnisse und sogar Bildungsangebote sollen Teil des neuen Geschäfts sein. Neben Mattel eröffnen auch die Modeketten Peek & Cloppenburg sowie TK Maxx auf größeren Flächen – und ein Manifesto-Food-Hub mit 22 gastronomischen Angeboten und drei Bars soll entstehen. Auch Berliner Sterneköche sollen mit kleineren gastronomischen Einheiten einziehen, hieß es.

So soll der Manifesto-Food-Hub einmal aussehen.

Foto: The Playce

Für Laufkundschaft dürfte aber auch ein Laden der nordamerikanischen Basketballliga NBA sorgen: Trikots, Caps, Socken – für die Merchandise-Produkte der Profi-Basketballer aus den Staaten ist es der erste geschäftliche Ausflug auf deutschen Boden.

Auch eine Fußgängerzone will der Investor schaffen

Nicht alle Geschäfte werden Brookfield zufolge gleich Mitte September eröffnen. Bis Ende März 2023 soll „The Playce“ aber gänzlich mit Leben gefüllt sein. Für den Neustart hat man aber nicht nur neue Mieter gesucht. In den vergangenen Jahren ist besonders baulich viel verändert worden. Vor allem heller mutet das neue Shopping-Center nun an. Von 13 Rolltreppen sind noch vier übrig geblieben. Durch die früheren Schächte fällt nun Tageslicht bis in das Untergeschoss. Die neue Offenheit sollen die Menschen auch auf der Straße bemerken. „The Playce“ wolle sich öffnen, so Wambach. Zuvor habe man gut 2,5 Kilometer „nicht aktivierte“ Fassade im Erdgeschossbereich gehabt, sagte der Brookfield-Manager. Weil im Erdgeschoss eben nichts passierte, schlenderten Passanten einfach daran vorbei. „Der beste Magnet für Menschen sind andere Menschen“, weiß Wambach. Deswegen soll „The Playce“ zugänglicher sein und auch mit der umliegenden Nachbarschaft zu einer Art Ökosystem werden.

Dafür plant Brookfield auch vor dem umgestalteten Einkaufszentrum weitere Veränderungen. Unter anderem soll bis 2025 eine gut einen halben Kilometer lange Fußgängerzone von der Alten Potsdamer Straße bis hin zur Eichhornstraße entstehen. Dort befindet sich der Südeingang von „The Playce“. Umfangreiche Bauarbeiten sollen abschnittsweise umgesetzt werden. Grünes Licht vom Bezirk habe sein Unternehmen dafür schon, sagte Wambach.

Handelsverband lobt Konzept der neuen Mall am Potsdamer Platz

Bei Interessensvertretern des Berliner Einzelhandels kommen die Pläne und der Stand der Umsetzung gut an. „The Playce“ setze eine ganz neue Landmarke, sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Berlin-Brandenburg (HBB), Nils Busch-Petersen, am Dienstag der Berliner Morgenpost. Es sei gut, dass sich der Investor Zeit gelassen habe, um sich Gedanken für das Konzept zu machen. „Das Ergebnis ist stimmig. Es muss ja gelingen, im Konzert von gut 70 Shopping-Centern in der Stadt etwas Unverwechselbares zu haben“, sagte Busch-Petersen. Nach dem, was er bislang gesehen habe, könnte das mit „The Playce“ gelingen.

Dafür spricht auch der Vermietungsstand in der neuen Mall: Wambach zufolge habe man bereits für 75 Prozent der Flächen geltenden Verträge, mit weiteren Mietern sei man in abschließenden Gesprächen. Corona habe dabei auch nichts an den Mieten geändert. Diese lägen im marktüblichen Bereich und auf dem im Jahr 2019 prognostizierten Niveau, so der Brookfield-Manager.