Vier Jugendliche berauben Mann in Berlin-Lichtenberg

Berlin (dpa/bb). Vier Jugendliche haben in Berlin-Lichtenberg einen Mann bedrängt, niedergeschlagen und beraubt. Er wurde verletzt. Die jungen Männer sollen den 36-Jährigen am Montagabend zunächst umstellt und dann begonnen haben, an seinem Turnbeutel zu zerren, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Als der Mann sich wehrte, sollen die Jugendlichen auf ihn eingetreten und eingeschlagen haben. Auch als er zu Boden ging, ließen sie demnach nicht von ihm ab, traten ihm sogar gegen den Kopf, wie es hieß.

Als die Jugendlichen ihm schließlich den Turnbeutel entrissen, flüchteten sie mit ihrer Beute. Zeugen alarmierten die Polizei. Diese nahm die mutmaßlichen Täter noch in der Nähe fest. Einer von ihnen, 16 Jahre alt und bereits polizeibekannt, wurde in Gewahrsam genommen. Die anderen jungen Männer, 16, 17 und 19 Jahre alt, wurden wieder freigelassen, nachdem ihre Personalien festgestellt wurden.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der überfallene 36-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht, wo die Verletzungen an Kopf und Armen ambulant behandelt wurden. Das Raubkommissariat ermittelt.

© dpa-infocom, dpa:220726-99-159233/2 (dpa)