Super-Ferien-Pass in Berlin 2022: So funktioniert das Coupon-Heft

Berlin. Langeweile ade: Für alle Berliner Kinder und Jugendliche gibt es den „Super-Ferien-Pass 2022/23“, der für die kommenden Ferientage spannende Freizeittipps, mehr als 200 Rabattcodes und zahlreiche Verlosungen zu bieten hat.

Wer während der Ferien in Berlin bleibt, kann mit dem Super-Ferien-Pass viele Angebote in der Stadt nutzen. Und dabei eine Menge Geld sparen. Vom Klettern über Basteln bis hin zu Bauernhof-Besuchen: Für jeden ist auch in diesem Jahr wieder etwas dabei.

Der Pass besteht aus drei Teilen: einer Badekarte, Rabattcoupons und Verlosungen. Mit der Badekarte hat man etwa an jedem Ferientag jeweils einen freien Eintritt in einem beliebigen Schwimmbad der Berliner Bäder-Betriebe (BBB) ausnutzen. Ob drinnen oder draußen: Überall in der Stadt gibt es spannende und unterhaltsame Angebote. Aber Achtung, an heißen Tagen sind die Schwimmbäder schnell überfüllt, dann kommt man auch mit der Badekarte nicht hinein.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Super-Ferien-Pass“: kostengünstig Neues ausprobieren

Die Rabattcoupons bieten für alle Kinder und Jugendlichen, die kostengünstig Neues ausprobieren möchten, attraktive Vergünstigungen und kostenfreie Eintritte für Unternehmungen, Museen, Schiffstouren und viele weitere Sport-, Kreativ-, Spiel- und Kulturangebote. Unter anderem gibt es kostenlosen Eintritt in Zoo und Tierpark, fünf Euro Rabatt für Kartfahrten bei Berlinkart an der Neuköllner Werbellinstraße, kostenfreies Eislaufen und noch vieles mehr.

Kinder und Jugendliche, die einen Super-Ferien-Pass besitzen, können auch etwas gewinnen: Durch die Teilnahme an den Verlosungen, von denen es allein in den Sommerferien mehr als 160 gibt, hat man die Chance, bei verschiedenen Ausflügen, Kursen und Events mitmachen zu können. Verlost werden zum Beispiel Survival-Workshops im Wald, Kinogutscheine, ein Besuch im Hansa-Park, Freikarten für Sport-Events und Theaterbesuche. Die Anmeldung zu den Verlosungen findet über das Internetportal bfp-berlin.feripro.de statt, auf dem man auch die Übersicht zu allen Events findet.

Kinder und Jugendliche bis einschließlich 18 Jahren

Ermöglicht wird all das vom JugendKulturService (JKS), der den Pass mit finanzieller Unterstützung der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie anbietet. Die Berliner Morgenpost unterstützt die Aktion als Medienpartner.

Der Super-Ferien-Pass kostet neun Euro und ist erhältlich in allen Berliner Rewe-Märkten, bei den Bäder-Betrieben, im Büro und auf der Internetseite des JKS, in vielen Berliner Bürgerämtern und beim FEZ-Berlin. Benutzen können ihn alle Kinder und Jugendlichen bis einschließlich 18 Jahren, die einen Wohnsitz in Berlin haben. Zu beachten ist, dass der Ferien-Pass personengebunden und während der Sommerferien 2022 bis einschließlich der Osterferien 2023 gültig ist.

Mehr zum Thema Ferien und Schule