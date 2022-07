Zusammenstoß: Zwei Autofahrerinnen im Kreis Barnim verletzt

Lanke (dpa/bb). Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos sind auf der Landesstraße 200 im Kreis Barnim zwei Menschen verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei geriet am Sonntagabend eine 57-Jährige zwischen Schönholz und Melchow aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. In einer Kurve kollidierte sie mit einem entgegenkommenden Fahrzeug, wie die Polizei am Montag weiter mitteilte. Sowohl die Unfallverursacherin als auch die in den Unfall verwickelte gleichaltrige Autofahrerin wurden mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

© dpa-infocom, dpa:220725-99-149511/2 (dpa)