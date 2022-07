Ermittlungen Toter mit massiven Verletzungen in Fürstenwalde entdeckt

Fürstenwalde (dpa/bb). Die Polizei hat in Fürstenwalde (Oder-Spree) einen Toten entdeckt. Der Mann sei am Montagmorgen auf einem Hinterhof in der Gartenstraße mit massiven Verletzungen aufgefunden worden, teilte die Polizeidirektion Ost mit. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte es sich um einen 43-Jährigen handeln. Die genaue Identität werde noch geklärt. Zur Todesursache hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen.

