Berlin (dpa/bb). Die Feuerwehr hat in Berlin-Mitte eine Person aus der Spree gerettet. Die Person fiel im Bereich des James-Simon-Parks am frühen Montagmorgen in das Wasser, wie die Feuerwehr mitteilte. Ob es sich um eine Frau oder einen Mann handelte blieb zunächst offen. Nach der Rettung wurde die Person in ein Krankenhaus gebracht.

