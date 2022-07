Konzert: Kraftklub spielen am 1. Dezember 2022 in Berlin.

Max-Schmeling-Halle Kraftklub live in Berlin 2022 – Was Fans wissen müssen

Kraftklub sind zurück: Im Winter geht die Band um Frontmann Felix Brummer alias Felix Kummer auf Tournee und wird im Rahmen ihrer "Kargo"-Tour am 1. Dezember 2022 für ein Konzert nach Berlin kommen. Mit im Gepäck haben die fünf Chemnitzer Songs aus ihrem neuen Studioalbum "Kargo", das im September 2022 erscheinen soll, sowie eine Auswahl ihrer bekanntesten Hits wie "Songs für Liam", "Schüsse in die Luft" und "Ein Song reicht".

Wo werden Kraftklub auftreten?

Das Konzert findet in der Max-Schmeling-Halle (Am Falkplatz 1, 10437 Berlin) statt.

Gibt es noch Tickets für das Konzert?

Ja, für das Berlin-Konzert von Kraftklub in der Max-Schmeling-Halle sind noch Karten erhältlich. Fans sollten sich allerdings beeilen. Tickets können auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden (ab 55,50 Euro zzgl. Gebühren).

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Donnerstag (1. Dezember 2022) um 18.00 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 20.00 Uhr.

Welche Songs werden Kraftklub in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist bei ihrem Konzert in der Max-Schmeling-Halle davon abweichen, aber diese Songs spielten Kraftklub bei ihrem Auftritt im Juni 2022 in Nickelsdorf:

Ein Song reicht Unsere Fans Ich will nicht nach Berlin Kein Liebeslied Mein Leben Wittenberg ist nicht Paris Wie ich Eure Mädchen Alles wegen dir Irgendeine Nummer Karl-Marx-Stadt Schüsse in die Luft Blau Chemie Chemie Ya Randale

Zugabe:

Ein Song reicht Songs für Liam

Wie komme ich hin?

Die Max-Schmeling-Halle liegt in Prenzlauer Berg im Bezirk Pankow in unmittelbarer Nähe zum Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark und dem Mauerpark. Der Haupteingang befindet sich in der Verlängerung der Gaudystraße vor dem Falkplatz. Da es kaum Parkplätze in der Nähe gibt, empfiehlt sich die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Die am nächsten gelegenen Bahnhöfe sind der U-Bahnhof Eberswalder Straße (U2), und der S-Bahnhof Schönhauser Allee (S41, S42, S8, S85). Außerdem sind die Tramstationen Milastraße (M1) und Friedrich-Ludwig-Jahn Sportpark (M10) jeweils etwa 600 Meter entfernt.

Gibt es ein Hygienekonzept in der Max-Schmeling-Halle?

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der aktuellen gesetzlichen Vorschriften statt: Die jeweiligen Veranstalterinnen und Veranstalter tragen Sorge, dass die Hygienemaßnahmen stets überwacht und eingehalten werden.

Hier finden Sie die aktuellen Informationen zum Hygienekonzept der Max-Schmeling-Halle.

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Ist die Max-Schmeling-Halle barrierefrei?

Ja, ist sie. In der Max-Schmeling-Halle stehen Plätze für Rollstuhlfahrer und deren Begleiter zur Verfügung. Die Wege zu den Plätzen, zu den Gastronomieständen und zu den entsprechend ausgestatteten sanitären Einrichtungen sind barrierefrei konzipiert. Je nach Veranstaltungssituation besteht die Möglichkeit, Parkplätze zu reservieren.

Weitere Informationen zu den Einlassbestimmungen in der Max-Schmeling-Halle finden Sie unter max-schmeling-halle.de.

Kraftklub live in der Max-Schmeling-Halle, Donnerstag, 1. Dezember 2022, Einlass 18.00 Uhr; Konzertbeginn 20.00 Uhr; Am Falkplatz 1, 10437 Berlin