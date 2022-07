Freizeitboot fängt auf Glindower See Feuer

Werder (Havel) (dpa/bb). Ein Freizeitboot hat am Samstag auf dem Glindower See in der Nähe von Werder an der Havel Feuer gefangen. Wie der Lagedienst der Polizei berichtete, kamen ein 61 Jahre alter Mann und eine Frau ins Krankenhaus. Beide retteten sich demnach auf ein anderes Boot. Zur Ursache des Feuers konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Wie ein Sprecher sagte, war viel schwarzer Rauch zu sehen. Die Stadt Werder an der Havel ist für Wassertourismus bekannt.

