Landesgartenschau in Beelitz feiert Halbzeit: Lasershow

Beelitz (dpa/bb). Die Landesgartenschau in Beelitz feiert an diesem Samstag Halbzeit. Mit mehr als 260.000 Gästen seit der Eröffnung im April sehen die Organisatoren die Erwartungen übertroffen. Am Samstagabend waren bei einer «Langen Sommernacht» bis morgens um 2.00 Uhr Lichtinstallationen, eine 15-minütige Lasershow, Musik und Tanz geplant. Bis Ende Oktober rechnen die Organisatoren mit 450.000 Besuchern auf dem 15 Hektar großen Gelände.

Auf dem Gartenschau-Areal am Rande der Beelitzer Altstadt wurden rund 22 Millionen Euro investiert. Landesgartenschauen in Brandenburg gibt es seit dem Jahr 2000. Die nächste ist für 2027 in Wittenberge in der Prignitz geplant.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

© dpa-infocom, dpa:220723-99-131043/2 (dpa)