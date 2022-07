Kurzurlaub: Nah am Wasser gebaut

Das „Ameron Hotel Abion Spreebogen Waterside“ direkt am Spreeufer in Moabit war früher Standort der Meierei Bolle.

Berlin. Mit dem schönsten Blick auf das „Ameron Abion Spreebogen Waterside“ werden Gäste belohnt, die den letzten Teil ihrer Anreise zu Fuß zurücklegen. Von der Moabiter Brücke aus schauend, sticht dort der Gastgeber der Morgenpost-Hotelaktion im August mit seiner markanten Architektur aus der Spreeufer-Promenade hervor. In dem Vier-Sterne-Haus werden historische und moderne Elemente harmonisch miteinander vereint. Die Geschichte als einstige Meierei, gegründet von Carl Bolle, erzählen die Backsteinelemente des Gebäudes, die direkte Wasserlage spiegelt sich in türkisfarbenen Industrial-Elementen, die sich überall im Hotel wiederfinden und um warme, dunkle Holzelemente ergänzt werden. Beispielsweise in der Lobby, wo gemütliche Sofaecken und eine Bibliothek dazu einladen, einen Moment innezuhalten, durchzuatmen und die Strapazen der Stadt vor der Tür zu lassen.

Um einen kontaktlosen, schnellen und einfachen Check-in zu ermöglichen, bietet das Hotel die Möglichkeit, dies bereits vorab online zu erledigen, kombiniert mit einem digitalen Zimmerschlüssel sowie einem unkomplizierten und sicheren Bezahlsystem. Natürlich stehen alternativ vor Ort auch weiterhin freundliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereit, um Sie bei der Ankunft in Empfang zu nehmen. Es geht mit dem Fahrstuhl in Ihr 25 Quadratmeter Deluxe-Maritim-Zimmer, das mit dunklen Hölzern und hellen Textilien eine ebenso moderne wie gemütliche Atmosphäre bietet. Einmalig ist der Blick auf die Spree und das Stadtpanorama. Die Lage des Hotels, zwischen City West und City Ost, lässt den Blick auf der einen Seite Richtung Reichstag, Potsdamer Platz und Schloss Bellevue schweifen, auf der anderen bis zu Funkturm und Teufelsberg. Die Zimmer sind standardmäßig mit Klimaanlage, Fernseher, gratis Wlan. einer Flasche Wasser, einer Kaffee- und Teestation, wahlweise Doppel- oder Einzelbett sowie Dusche oder Badewanne ausgestattet. Für die Leserinnen und Leser der Morgenpost kommt zusätzliche eine Flasche Sekt als Willkommensgeschenk hinzu.

Lassen Sie sich mit dem Öffnen aber ruhig noch ein bisschen Zeit. Schließlich hat das „Ameron Abion Spreebogen Waterside“ noch viel mehr zu bieten. Den Spa- und Fitnessbereich „Vitality“ zum Beispiel. Im neunten Stock haben Sie nicht nur die beste Aussicht, sondern dabei auch die Möglichkeit, auf Laufband, Fahrrad-Ergometer oder Cross-Trainer sowie an einem Kraftturm mit mehreren Stationen Ihre lang gehegten guten Vorsätze in die Tat umzusetzen. Dampfbad und Finnische Sauna im Untergeschoss sind im Anschluss um so wohltuender. Wer sich lieber an der frischen Luft bewegt, kann sich im Hotel ein Fahrrad ausleihen, sich für eine Stadtbesichtigung per Rad anmelden oder sich einen persönlichen Trainer für eine Jogging-, Walking- oder Nordic-Walking-Tour inklusive Sightseeing buchen. An der Rezeption erhalten Sie Tipps für Spaziergänge, beispielsweise ein Rundweg entlang der Spree, vorbei am Haus der Kulturen der Welt oder am Kanzleramt.

Herzstück Ihres Aufenthalts ist am Abend das Drei-Gang-Menü im hauseigenen „Carl & Sophie Spreerestaurant“, benannt nach dem Ehepaar Bolle. Küchenchef Martin Höse legt den Fokus auf besondere Gemüsekreationen. Die nur vermeintlichen Beilagen sind so nuanciert komponiert, dass sie ganz für sich stehen können. Aber auch Fleisch und Fisch stehen auf der Karte als Neuinterpretation kulinarischer Klassiker wie Wiener Schnitzel, Crème brûlée oder Tatar vom Simmentaler Rind. Da Höse regional und saisonal arbeitet, wechselt sein Menü mit den Jahreszeiten. Morgenpost-Gäste können ihr Menü je nach persönlichen Vorlieben selbst zusammenstellen. Aktuell empfiehlt der Küchenchef zum Start eine Erdbeergazpacho mit Olivenöl, Chiasamen und Rosmarin, gefolgt vom Filet vom Stör von der nachhaltigen Fischfarm „25 Teiche“ mit Sellerie, Apfel und Pfeffer und zum Dessert Hafereis mit Passionsfrucht und Minze. Egal, wie Sie sich entscheiden, erwarten können Sie ein frisches, leichtes Menü in maritimer Atmosphäre. Denn auch im „Carl & Sophie“ mit seinen bodentiefen Fenstern und der großen Terrasse ist das Spreeufer ganz nah.

Zum Start in den Tag am nächsten Morgen geht es ins Restaurant „Meierei“, wo die Original-Backsteindecke der einstigen Bolle-Milchverarbeitungsfabrik komplett erhalten ist. Ab den 1870er-Jahren wurden von hier aus ganz Berlin und das Umland mit Milch und Milchprodukten versorgt. Heute versorgt das Restaurant frühe Vögel schon vor 6.30 Uhr mit einer Kaffee- und Wasserstation. Wer das Glück hat, länger schlafen zu dürfen, den erwarten Eierspeisen nach Wunsch, Sekt und ein reichhaltiges Frühstücksbuffet.

Das Angebot: Eine Übernachtung für zwei Personen im Deluxe-Maritim-Zimmer gibt es vom 24. Juli bis einschließlich 31. August 2022 Dienstag bis Sonntag im „Ameron Hotel Abion Spreebogen Waterside“, Alt-Moabit 99, 10559 Berlin für 198 Euro. Buchbar ist das Arrangement per E-Mail an info@abion-hotel.de oder telefonisch unter (030) 39920 993 (Montag bis Freitag zwischen 9 und 16 Uhr) mit dem Stichwort „Morgenpost-Hotelaktion“. Die Bezahlung erfolgt beim Check-in. Kostenfreie Stornierung bis einen Tag vor Anreise 13 Uhr. Möchten Gäste eine Verlängerungsnacht buchen, bietet das Hotel diese zum Sonderpreis von 119 Euro inklusive Frühstück an. Inklusive sind das Frühstücksbuffet für zwei Personen, ein Drei-Gang Menü im „Carl & Sophie Spreerestaurant“ für zwei Personen (ohne Getränke), Nutzung des Spa- und Fitnessbereichs „Vitality“, eine Flasche Sekt bei der Anreise. Early Check-in ab 13 Uhr, Late Check-out bis 14 Uhr.

