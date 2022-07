RBB-Intendantin erhält Frist zur Aufklärung

Berlin. Nachdem die Intendantin des Rundfunks Berlin-Brandenburg (RBB), Patricia Schlesinger, einer Vorladung des Brandenburger Landtags ferngeblieben ist, erhöhen die Politiker den Druck. Das Parlament stellte einen Fragenkatalog an die RBB-Chefin, den Rundfunk- und den Verwaltungsrat des Senders zusammen und fordert eine Antwort innerhalb von zwei Wochen. Schlesinger und der Vorsitzende des RBB-Verwaltungsrates Wolf-Dieter Wolf hatten den Landtag verärgert, weil sie einer Vorladung zur Aufklärung der Vorwürfe der Vetternwirtschaft vor einer Woche nicht gefolgt waren.

Nun fordert der Landtag von Schlesinger Antwort auf 24 Fragenkomplexe, die sich mit den Vorwürfen auseinandersetzen. Besonders interessiert die Abgeordneten, wie eng das Beziehungsgeflecht zwischen Wolf, Schlesinger und ihrem Ehemann Gerhard Spörl im Zusammenhang mit der Erteilung von Beraterverträgen war. Verwaltungsratschef Wolf soll Spörl als Mediencoach für den neuen Chef der Messe Berlin, Martin Ecknig, vermittelt haben. Im Anschluss daran erhielt Spörl zudem den Auftrag, eine Festschrift zum 200-jährigen Bestehen der Messe zu verfassen. Allein dafür erhielt er nach Angaben der Messe rund 70.000 Euro.

Auch Beraterverträge rund um den geplanten Bau eines Digitalen Medienhauses, das bis 2026 entstehen soll, interessieren die Politiker. Schlesinger und Wolf bestreiten bislang jegliches Fehlverhalten. Die Vorgänge werden inzwischen von Compliance-Beauftragten sowohl des RBB als auch der Messe überprüft. Wolf lässt sein Amt als Verwaltungsratschef des RBB ruhen, als Aufsichtsratschef der Messe ist er weiter im Amt.

Katalog des Brandenburger Landtags umfasst 24 Fragen

Die Abgeordneten wollen nun von Schlesinger wissen: „Durch wen, zu welchem Zeitpunkt und wie erlangte die Intendantin Kenntnis über die Anbahnung und den Abschluss eines Vertrages über Medienberatungsleistungen zwischen ihrem Ehemann und der Geschäftsführung der Messe Berlin“, heißt es in dem Fragenkatalog, der der Berliner Morgenpost vorliegt. Zudem soll Schlesinger darüber Auskunft geben, ob sie das Vertragsverhältnis dem zuständigen Gremium im Sender gemeldet hat und ob dieses Verhältnis genehmigt worden sei.

Aus Sicht der Brandenburger Landespolitiker sollte Schlesinger trotz der laufenden Compliance-Verfahren Auskunft geben. „Die Situation ist angespannt und stellt eine große Belastung für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk dar“, sagte der medienpolitische Sprecher der CDU-Fraktion im Landtag und Mitglied des RBB-Rundfunkrates, Ingo Senftleben. „Wir müssen sehen, dass wir den RBB schützen.“ Deswegen sei es wichtig, dass die Vorwürfe schnellstens aufgeklärt werden. Der Vorsitzende des Hauptausschusses des Landtags, Daniel Keller (SPD), der den Katalog an Schlesinger abgeschickt hat, stellte klar: „Sollte es zu Fehlverhalten gekommen sein, müssen daraus Konsequenzen gezogen werden.“

Während Schlesinger dem Landtag nicht zur Verfügung stand, wandte sie sich nun über den „Tagesspiegel“ an die Öffentlichkeit. „Über den Auftrag der Messe Berlin an meinen Mann hätte ich wahrscheinlich im RBB reden sollen, auch wenn die Compliance-Verordnung das nicht vorschreibt“, räumte sie am Freitag in einem Interview ein. Auch über ihr Gehalt, das vor eineinhalb Jahren deutlich erhöht wurde, könne man reden. An einen Rücktritt oder daran, ihr Amt ruhen zu lassen, denke sie nicht. „Ich arbeite seit Jahrzehnten im öffentlich-rechtlichen System, dessen zutiefst überzeugte Anhängerin ich bin. Ich werde diesem System weiterhin mit aller Kraft zur Verfügung stehen“, sagte sie der Zeitung.

Schlesinger steht in der Affäre besonders unter Druck, da sie derzeit zugleich Vorsitzende der ARD-Rundfunkanstalten ist. Auch im Bundestag verfolgt man deshalb das Gebaren der RBB-Intendantin mit Sorge. „Aktuell agiert Frau Schlesinger sehr unglücklich und stößt mit ihrem Krisen-Management bei der Landespolitik und bei Mitarbeitern nachvollziehbar auf große Kritik“, sagte der medienpolitische Sprecher der FDP-Fraktion und Obmann des Medienausschusses, Thomas Hacker, dieser Zeitung. „Frau Schlesinger sollte alle Möglichkeiten prüfen, wie die erhobenen Vorwürfe aufgeklärt und Vertrauen für den öffentlichen Rundfunk zurückgewonnen werden kann.“ Als ARD-Vorsitzende und RBB-Chefin trage Patricia Schlesinger eine besondere, herausgehobene gesellschaftliche Verantwortung.

Auch Mitarbeiter des Senders sind verärgert

Auch im RBB wächst der Ärger über die Intendantin, wie die „Welt“ berichtet. Demnach hat der Redaktionsausschuss im Sender ein Schreiben im Intranet veröffentlicht und Kritik am Verhalten der Chefin geübt. „Statt eines konstruktiven Krisenmanagements werden wir alleingelassen“, heißt es der Zeitung zufolge darin. „Die Kommunikation nach außen und innen ist schlecht.“ Die Mitarbeiter fühlen sich demnach vom Sender alleingelassen. Irritiert sei man auch über den abrupten Stopp aller Planungen für das Digitale Medienhaus. Nach Bekanntwerden der Vorwürfe hatte der Sender die Planungen dafür vorerst auf Eis gelegt, bis die Vorwürfe geklärt sind.

Das neue Medienzentrum ist eines der zentralen Reformvorhaben der Intendantin. Es soll nach Angaben des RBB journalistische Arbeit und Produktionsprozesse auf der Höhe der Zeit unter einem Dach ermöglichen. Dabei soll es um das Zusammenwirken der verschiedenen Ausstrahlungsmöglichkeiten, vor allem der digitalen Medien, gehen. 2020 hat der RBB einen Architekturwettbewerb für das Projekt abgeschlossen, es soll 2026 fertig sein. Die Kosten für das ehrgeizige Projekt sollen sich inzwischen auf 125 Millionen Euro belaufen – 65 Millionen Euro mehr als ursprünglich geplant.