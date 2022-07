Berlin bekommt ein Landesinstitut für Lehrerbildung

Berlin (dpa/bb). In Berlin soll ein Landesinstitut zur Aus- und Fortbildung für Lehrerinnen und Lehrer entstehen. «Der Koalitionsvertrag der rot-grün-roten Koalition sieht die Schaffung eines Berliner Landesinstituts vor», sagte der Staatssekretär in der Bildungsverwaltung, Alexander Slotty, am Freitag. Lehrkräfte sollen demzufolge am Institut lernen, guten Unterricht zu machen. Außerdem sollen dort Quereinsteiger qualifiziert werden, die kein Lehramtsstudium absolviert haben, an den Berliner Schulen aber dringend gebraucht werden.

Der Senat will sich den Angaben zufolge Mitte August mit einer entsprechenden Beschlussvorlage für die Schaffung des Landesinstituts befassen. Geplant ist, Teile des Instituts auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tegel unterzubringen. Weitere Standorte würden geprüft. Die Gesamtkosten für das Institut werden auf zunächst 15 Millionen Euro geschätzt, danach seien es etwa 10 Millionen jährlich.

Derzeit existiert schon auf Grundlage eines Staatsvertrages das Landesinstitut für Schule und Medien Berlin-Brandenburg (Lisum) als gemeinsame Einrichtung beider Länder. Zu seinen Aufgaben zählt ebenfalls die Fortbildung und Qualifizierung von Lehrkräften. Es hat seinen Sitz in Ludwigsfelde-Struveshof am Südrand Berlins.

© dpa-infocom, dpa:220722-99-120688/2 (dpa)